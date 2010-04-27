همایش بزرگداشت علامه محمدباقر چرزه ای طارمی برگزار می شود

کریم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: علامه چرزه ای متولد روستای چرزه طارم هستند و در سن هفت سالگی، طارم را ترک کرده و به شهرستان شفت استان گیلان رفته اند. به همین دلیل بیشتر علما وی را به نام علامه شفتی می شناسند.

وی ادامه داد: با مطالعات صورت گرفته، متوجه شدیم که این فقیه بزرگوار اهل شهرستان طارم بوده و به دلیل شناساندن وی به آحاد مردم، تصمیم گرفته شد که این بزرگداشت برگزار شود تا به نوعی این علامه بزرگ احیا شود.

گفتی است علامه محمدباقر چرزه ای طارمی در زمان خود تنها مرجع شیعیان بوده است همچنین وی فقیه زمان خود بوده و حدود را شخصا اجرا می کرده است.

وی مسجد سید اصفهان را ساخت و حتی کمکهای فتحعلی شاه را برای ساخت مسجد قبول نکرد. وی حدود 60 اثر از خود به جای گذاشته و شاگردان زیادی نیز تربیت نموده است.

در کتاب بیان المفاخر تالیف سید مصلح الدین مهدوی و به نقل از علامه مرحوم شیخ محمدجواد طارمی آب بری در کتاب اثنی عشریه در باب علامه چرزه ای آمده است: محل تولد و بنی اعمام تنی ایشان چرزه شهرستان طارم می باشد.

سید محمدباقر اندک اندک بالید و با بهره گیری از محضر پدر که سالها به درازا کشید در سن هشت سالگی بهمراه خانواده از شهرستان طارم رهسپار شفت (گیلان) شد. این هجرت برای سید محمدباقر مبارک و پربار بود. او دراین شهر از محضر دانشوران آن دیار بهره مند شد و سرانجام که خود را از آموزشهای آنان بی نیاز احساس کرد، رهسپار عراق شد.

از شاگردان استاد که در آسمان دانش ایمان به نورافشانی پرداختند می توان به ( شیخ محمدمهدی بن حاج محمدابراهیم کلباسی، میرزا ابوالقاسم بن حاج سید مهدی کاشانی، حاج محمدجعفر آباده ای، محمدشفیع جابلقی، محمدتنکابنی، سید محمدباقر خوانساری، صفرعلی لاهیجی، ملا صالح برقانی قزوینی، ملاجعفر نظرآبادی و سیدعلی طباطابیی زواره ای و دهها شاگرد دیگر نام برد.

سرانجام این فقیه بزرگ شیعه پس از سالها ارشاد امت و مبارزات سیاسی برعلیه فتحعلی شاه و محمد شاه استعمارگر در سال 1260 قم ، بیماری بر پیکر فرزانه اصفهان پنجه افکند و در یکی از روزهای ربیع الثانی به ملکوت اعلی پیوست و هم اکنون مزار شریف آن مرجع عظیم در کنار مسجد جامع سید اصفهان که خود آن مسجد را احداث کرده بود دفن شده است.