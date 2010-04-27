یمن در خطر تبدیل شدن به یک افغانستان جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در این مطلب که توسط "کان کاگلین" کارشناس مسائل خاورمیانه نوشته شده، می آورد : رشد حضور القاعده در یمن و گسترش تحرکات آنها در این کشور به دلیل شکست آنها در افغانستان و پاکستان بوده است.

در ادامه این مطلب آمده است : افزایش فعالیت القاعده در یمن به دلیل تصمیم دولت این کشور برای مبارزه علیه این شبکه نیست بلکه تلاش صنعا برای داشتن روابط خود با متحدان غربی دلیل اصلی پردامنه شدن فعالیت القاعده در این کشور است.

بر اساس این گزارش، افزایش حضور القاعده در یمن موجب نگرانی شدید دستگاه های اطلاعاتی غرب شده زیرا این گروه نه تنها اقدامات خود را در این کشور افزایش داده بلکه با این اقدام امکان انجام عملیات های جدید از سوی این شبکه در کشورهای دیگر نیز افزایش می یابد.

اما یک نکته نگران کننده دیگر نیز در این باره وجود دارد و آن اینکه چند زندانی القاعده که اخیرا از این زندان آزاد شده و به عربستان سعودی رفته بودند از این کشور خارج شده و به یمن رفته اند تا به نیروهای القاعده ملحق شوند.

این در حالی است که آمریکا خود را برای عملیاتی جدید در افغانستان آماده می کند و در پاکستان نیز حملاتی را علیه نیروهای القاعده انجام می دهد همین مسائل می تواند دلیلی باشد برای مهاجرت بیشتر جنگجویان به یمن و در صورت تحقق وعده اوباما مبنی بر تعطیلی کامل گوانتانامو، زندانیان حاضر در آن نیز تبدیل به نیروهای بالفعل القاعده می شوند.