ارکستر سمفونیک آذربایجان آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا می کند

علی اکبر قربانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : طرحی را مدتی قبل با پیمان میرآغاسی آغاز کردیم که طی آن قصد داشتیم آثار آهنگسازان ایرانی را که برخی از آنها پیش از این توسط ارکستر ملی اجرا شده است با ارکستر کشور های همسایه در آن کشورها اجرا کنیم. من در مرحله اول نظرم بر روی کشور آذربایجان بود.

این آهنگساز که برخی از آثار وی توسط ارکستر ملی اجرا شده است در ادامه افزود: در همین زمینه رایزنی هایی را با مسئولان ارکستر سمفونیک دولتی آذربایجان آغاز کردیم. سپس تیمی به همین منظور تشکیل شد و ما برای انجام مذاکرات بیشتر راهی آذربایجان شدیم. آذربایجانی ها از این موضوع بسیار استقبال کردند و در این سفر که مدتی قبل انجام شد روز کنسرت را نیز مشخص کردند.

وی همچنین تصریح کرد: ارکستر دولتی آذربایجان ارکستر بسیار معتبر و پر قدرتی است. این ارکستر دو رهبر به نام های رائوف عبدالله اف و فخر الدین کریم اف دارد که هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها قرار است رهبری این کار را بر عهده بگیرد. آثاری هم که قرار است اجرا شود بیشتر آثار ایرانی است. البته به طور طبیعی برای اینکه این تبادل فرهنگی به شکل مطلوب تری اتفاق بیافتد تعدادی از قطعات آذربایجانی نیز اجرا خواهد شد. در کنسرت هایی که در ایران به همراه ارکستر ملی داشتیم خود من نیز گاه گداری از آثار موسیقی آذربایجانی استفاده می کردم؛ در این کنسرت ها نیز از همان قطعات استفاده خواهد شد.

قربانی در مورد قطعات این کنسرت گفت: در این کنسرت قرار است قطعات"سوئیت لیریک" ، "آیرلیق" و تعدادی قطعات بی کلام مانند"شور و نوا" از ساخته های خود من، همچنین تعدادی از آثار با کلام شهرام توکلی و یک قطعه برای ارکستر سمفونیک به مدت 15 دقیقه از آرمان نوروزی اجرا شود.

پیمان میرآغاسی از نوازنده ارکستر ملی و از دست اندر کاران این برنامه نیز درباره این کنسرت گفت: وقتی آقای قربانی این پیشنهاد را مطرح کرد اولین مطلبی که به ذهن من رسید موضوع هزینه ها بود. در آن زمان من زیاد فضا را از نظر سرمایه گذاری برای چنین اجرایی مناسب ندیدم. اما در سال جدید فضا برای سرمایه گذاری در این زمینه مناسب تر شد و ما موضوع برگزاری چنین کنسرتی را به طور جدی دنبال کردیم.

وی در ادامه افزود: در سفری که به آذربایجان داشتیم با دیدن اشتیاق آذربایجانی ها برای اجرای این کار ما نیز انگیزه بیشتری برای عملی شدن این طرح پیدا کردیم و از آنجا که چنین کاری نیاز به منابع مالی مشخصی دارد من با چند شرکت و موسسه که در زمینه حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری فعالیت می کنند صحبت هایی انجام دادم که توافقات ضمنی نیز صورت گرفته است؛ اما از آنجا که هنوز توافق نهایی اتفاق نیافتاده از عنوان نام این اسپانسر خود داری می کنم.

این نوازنده همچنین با اشاره به ادامه دار بودن چنین برنامه ای گفت: ما قصد داریم پس از آذربایجانی در سایر کشورهای همسایه نیز نظیر این برنامه را به روی صحنه ببریم و با وجود پتانسیل ها و اشتراکاتی که بین ما و کشورهای همسایه وجود دارد می توان پیش بینی کرد که احتمالا این کار با موفقیت مواجه خواهد بود؛ کما اینکه چند سال قبل خود ما نیز زمانی که با ارکستر ملی قطعات آذربایجانی را اجرا می کردیم شاهد یکی از بهترین و جالب ترین اجراهای این ارکستر بودیم.