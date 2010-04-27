به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در این جشنواره که هشت روز به طول انجامید فیلم "رابیا" به کارگردانی سباستین کوردرو جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. گفتنی است که گی یرمو دل تورو فیلمساز نامدار مکزیکی تهیه کنندگی این تریلر سیاه را بر عهده داشت. " رابیا" که از روز 28 مه ( 7 خرداد) در اسپانیا روی پرده می رود همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد ( الکس برندمول) و بهترین فیلمبرداری ( انریکه چدیاک) را به دست آورد.



فیلم " نوش جان" ساخته دیوید پینیلوس شش جایزه جشنواره مالاگا از جمله جایزه ویژه هیئت داوران ، بهترین بازیگر مرد ( اوناکس اوگالده) و بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد.علاوه بر اینها ماریسا پاره دس بازیگر کهنه کار اسپانیایی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره را برای بازی در فیلم " خدای چوب" دریافت کرد.ضمن آنکه جایزه بهترین کارگردانی به خوانا ماسیاس برای ساخت فیلم "نقشه های فردا" تعلق گرفت.



"نقشه های فردا" دو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن ( آئورا گاریدو) و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را هم به خود اختصاص داد.

فیلم " قهرمانان" ساخته پائو فریخاس برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره شد و فیلم "زندگی از امروز آغاز می شود" به کارگردانی لورا مانیا موفق به کسب جایزه انجمن منتقدان سینمای اسپانیا شد.

