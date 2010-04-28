نقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتها بود مسئولین این تیم شهرستانی پیشنهاد مربیگری تیم شان را به من داده بودند که با قبول این مسئولیت در شرایطی تیم را تحویل گرفته ام که بی شک 99/99 درصد این تیم به لیگ دسته یک سقوط خواهد کرد زیرا دانشگاه صنعتی ارومیه تنها یک امتیاز بدست آورده و در بازیهای بعد خود نیز شرایط سختی را پیش رو دارد.

وی افزود: به طور یقین در این فاصله مسئولین دانشگاه صنعتی ارومیه نباید به دنبال نتیجه باشند زیرا بازیکنان این تیم جوان بوده و در حد لیگ برتر نیستند. در کنار آن فاصله ما از نظر امتیاز و سطح فنی با تیم های دیگر جدول زیادی است و به هیچ عنوان در این چند هفته باقیمانده نمی توانیم معجزه کنیم.

مربی پیشین تیم ملی ادامه داد: خوشبختانه مسئولین تیم دانشگاه ارومیه این مسئله را پذیرفته اند و تنها قصد دارند با ادامه سرمایه گذاری در این رشته از نظر فرهنگی و آموزشی در شهر خوداستعدادیابی وتیم داری کنند.

وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت مربی خارجی این تیم مربی نبود بلکه به قول مربیان هندبال "مربا" بود، خاطرنشان کرد: برخی مدیران باشگاه ها بدون در نظر گرفتن پتانسیل خوب مربیان داخلی در همان وهله اول به سراغ مربیان خارجی می روند که به خاطر حق الزحمه کم جزو مربیان رده پائین یا بدون تیم محسوب می شوند.

ناری تاکید کرد: طبق صحبت های انجام شده این تیم در لیگ دسته یک نیز تیم داری خواهد کرد و هدفش بازگشت دوباره به لیگ برتر خواهد بود.

تیم هندبال دانشگاه صنعتی ارومیه که برای اولین بار در لیگ برتر باشگاه های کشور حاضر است در پایان هفته یازدهم این رقابتها با داشتن تنها یک امتیاز سقوط خود را به لیگ دسته یک قطعی کرده است.