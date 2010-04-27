‌تنبلی چشم بعد از 9 سالگی قابل درمان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز زرین بخش از ابداع روش جدید در درمان آمبلیوپی (تنبلی چشم) در کودکان و نوزادان خبر داد و گفت: در این روش از لنزهای پروستتیک نرم و لنزهای دارای سوراخ سوزنی (Pine holc) - استفاده می‌شود.

وی افزود: اصلاح عیوب انکساری چشم کودکان مبتلا به تنبلی چشم با گذاشتن یک لنز که سطح قرنیه را پوشانده و امکان دیدن را تنها از یک سوراخ کوچک میسر می‌سازد، صورت می‌گیرد.

زرین بخش ادامه داد: تنبلی چشم در کودکان سبب می‌شود که مانعی در برابر دید یکی از چشم‌های کودک ایجاد شده، ‌مراکز مغزی مربوط به آن چشم تکامل نیابد و کودک تنها با یک چشم قادر به دیدن اشیا باشد.

به گفته وی، ‌تنبلی چشم در سنین بالاتر از 9 سالگی قابل درمان نیست. به همین علت چشم پزشکان در درمان کودکان مبتلا به تنبلی چشم با بستن چشم سالم کودک و اصلاح چشم معیوب از تنبلی چشم پیشگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح دید چشم معیوب در کودکان و نوزادان بسیار مشکل است، یادآور شد: نمره عینک در اغلب کودکان کم سن و سال قابل اندازه‌گیری نبوده و عینک برای آنان قابل تجویز نیست.

زرین بخش گفت: ‌در روش ابداعی جدید، ‌لنزهایی به صورت سوراخ شدنی (Pine holc) طراحی و ساخته می‌شوند که یک قسمت شفاف شبیه یک سوراخ کوچک روی لنز تعبیه می‌شود.

وی اضافه کرد: این لنز روی چشمی که دارای عیب انکساری است،‌ قرار گرفته به این ترتیب کودک قادر است از داخل سوراخ به راحتی مشاهده کند.



رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران اظهار داشت: این روش نیازمند اندازه‌گیری دقیق عیب انکساری نبوده، پزشک به راحتی با گذاشتن یک لنز سوراخ سوزنی روی چشم کودک، دید چشم معیوب را اصلاح می‌کند.

وی ادامه داد: چشم پزشک می‌تواند به جای بستن چشم‌ مقابل به روش معمولی از لنزهای پوشاننده (الکودر) استفاده کند.

زرین بخش گفت: این روش به راحتی قابل اجرا بوده و نیازمند بیهوش کردن بیمار نیست.

وی افزود: برای تجویز این لنزها به زمان کوتاه‌تری نیاز است و نگهداری آن برای کودک و والدین آسان است.

رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران یادآور شد: با توجه به مشکل بودن استفاده از عینک و بستن چشم به روش معمول به ویژه در نوزادان، روش لنزهای سوراخ سوزنی می‌تواند تحول مهمی در پیشگیری و درمان کودکان و نوزادان ایجاد کند.