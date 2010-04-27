ورود تب برفکی به آذربایجان شرقی/ورود و خروج دام به استان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بهراد زندیه افزود: نوع جدیدی از بیماری تب برفکی که از طریق دام های قاچاق از پاکستان وارد کشور شده در حدود 10 مورد از کانون های دامپروری آذربایجان شرقی به تعداد محدودی مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی و استان های همجوار در خصوص ابتلای دام ها به این بیماری نسبت به سایر استان ها در وضعیت بهتری قرار دارد، گفت:‌ به محض مشاهده دام های بیمار، محل مربوطه ضدعفونی و دام ها قرنطینه و از ورود و خروج دام به آن مراکز خودداری شد.

زندیه خاطر نشان کرد:‌ با توجه به اینکه تب برفکی بیماری مشترک بین انسان و حیوان نیست بنابراین شهروندان نباید کوچک ترین نگرانی در خصوص مصرف گوشت قرمز داشته باشند چرا که مصرف گوشت دام های مبتلا به تب برفکی برای انسان هیچ ضرری ندارد.

وی با اشاره به اینکه این بیماری تلفات کمی دارد، اظهار داشت: واکسناسیون مرحله بیست و یکم تب برفکی نیز در روزهای آینده شروع و دامهای استان در مقابل این بیماری واکسینه می شوند.

وی به دامداران استان توصیه کرد با رعایت موارد بهداشتی، ضدعفونی کردن محیط دامداری و دوری از محیطهای آلوده به این بیماری و همچنین عدم خرید دام از این مکان ها از ابتلای دام های خود به این بیماری جلوگیری کنند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در خصوص بیماری تب برفکی گفت: این بیماری ویروسی بوده و به سرعت سرایت می کند و دام های هدف آن گوسفند و گاو بوده به شکلی که در گاوها درناحیه پاها، دهان و پستان گاو و در گوسفند بیشتر در قسمت پاها زخم هایی را ایجاد کرده و سبب کاهش وزن و کاهش شیردهی گاوها می شود.