امجدیان مقابل حریف بلاروس به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امجدیان در وزن 51 کیلوگرم روز سه شنبه با نتیجه 9 بر یک مقابل بوکسوری از بلاروس به برتری رسید و در دیدار بعدی با حریفی از هند دیدار خواهد کرد.

نتایج دیگر بوکسورهای کشورمان در این رقابت ها به این شرح است:

48 کیلوگرم: حسین اسماعیلی مقابل کلمبیا شکست خورد

54 کیلوگرم: پیام خاک رنگین 5 بر یک بنین را برد و با اوکراین دیدار خواهد کرد

58 کیلوگرم: رضا سوزنی 5 بر یک مقابل هند شکست خورد

60 کیلوگرم: رضا رومیانی به هند باخت

69 کیلوگرم: سامان تیموریان 11 بر 6 مقابل مراکش شکست خورد

75 کیلوگرم: داریوش حسینی 5 بر 3 به اوکراین باخت

81 کیلوگرم: بیژن خجسته 7 بر 3 مقابل تاجیکستان پیروز شد و با اکوادور بازی دارد



این رقابت ها با حضور 399 بوکسور از 106 کشور جهان از روز یکشنبه در باکوی آذربایجان آغاز شده است.