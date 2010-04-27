  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

بوکس قهرمانی جوانان جهان/

امجدیان مقابل حریف بلاروس به برتری رسید

امجدیان مقابل حریف بلاروس به برتری رسید

آرمین امجدیان در دور نخست رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان مقابل حریفی از بلاروس به یک پیروزی مقتدرانه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امجدیان در وزن 51 کیلوگرم روز سه شنبه با نتیجه 9 بر یک مقابل بوکسوری از بلاروس به برتری رسید و در دیدار بعدی با حریفی از هند دیدار خواهد کرد.

نتایج دیگر بوکسورهای کشورمان در این رقابت ها به این شرح است:
48 کیلوگرم: حسین اسماعیلی مقابل کلمبیا شکست خورد
54 کیلوگرم: پیام خاک رنگین 5 بر یک بنین را برد و با اوکراین دیدار خواهد کرد
58 کیلوگرم: رضا سوزنی 5 بر یک مقابل هند شکست خورد
60 کیلوگرم: رضا رومیانی به هند باخت
69 کیلوگرم: سامان تیموریان 11 بر 6 مقابل مراکش شکست خورد
75 کیلوگرم: داریوش حسینی 5 بر 3 به اوکراین باخت
81 کیلوگرم: بیژن خجسته 7 بر 3 مقابل تاجیکستان پیروز شد و با اکوادور بازی دارد
 
این رقابت ها با حضور 399 بوکسور از 106 کشور جهان از روز یکشنبه در باکوی آذربایجان آغاز شده است.

کد مطلب 1071986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها