محمدعلی اسلامی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "نیلوفر در باران" به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 30 قسمت 40 دقیقهای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه میشود و مراحل پایانی نگارش را سپری میکند. هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده و موضوع آن اجتماعی است. فضای مجموعه "نیلوفر در باران" مثل مجموعههای قبلیام "زیرتیغ" و "مثل هیچکس" است.
وی درباره ساخت مجموعه "عمو جان خاله جان" که پارسال قرار بود کلید بخورد، گفت: بعد از تغییر مدیر شبکه دو این پروژه متوقف مانده است. باید ببینیم مدیر شبکه دو چه تصمیمی میگیرد.
علیاکبر محلوجیان فیلمنامه مجموعههای "زیرتیغ"، "پدرسالار"، "مثل هیچکس"، "روزگار جوانی" و ... را نوشته است.
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