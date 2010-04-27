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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

محلوجیان مجموعه "نیلوفر در باران" می‌نویسد

محلوجیان مجموعه "نیلوفر در باران" می‌نویسد

علی‌اکبر محلوجیان فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "نیلوفر در باران" را برای شبکه یک می‌نویسد.

محمدعلی اسلامی، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "نیلوفر در باران" به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 30 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود و مراحل پایانی نگارش را سپری می‌کند. هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده و موضوع آن اجتماعی است. فضای مجموعه "نیلوفر در باران" مثل مجموعه‌های قبلی‌ام "زیرتیغ" و "مثل هیچکس" است.

وی درباره ساخت مجموعه "عمو جان خاله جان" که پارسال قرار بود کلید بخورد، گفت: بعد از تغییر مدیر شبکه دو این پروژه متوقف مانده است. باید ببینیم مدیر شبکه دو چه تصمیمی می‌گیرد.

علی‌اکبر محلوجیان فیلمنامه مجموعه‌های "زیرتیغ"، "پدرسالار"، "مثل هیچکس"، "روزگار جوانی" و ... را نوشته است.

کد مطلب 1072001

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