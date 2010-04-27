نشریات فرهنگی دانشجویی باید از استانداردهای لازم برخوردار شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا اسدالهی ظهر سه شنبه در آستانه برگزاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران افزود: نشریات دانشجویی باید رسالت خود را در زمینه علمی تحقق ببخشند زیرا در حال حاضر در دانشگاه ها از نظر کمی نشریات زیادی چاپ می شود اما این نشریات از نظر کیفیت و محتوا وضعیت خوبی ندارند و قابل رقابت با نشریات منتشر شده در دانشگاه های خارجی نیستند.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس گفت: دانشجویان و دانشمندان ایرانی از نظر علمی در رشته های بالای جهانی قرار دارند اما دولت در برخی از حیطه ها ابزار تحقیقات و پژوهش ها را در اختیار محققان قرار نداده است.



اسدالهی در رابطه با اجرایی شدن پایان نامه های دانشجویی افزود: برخی دستگاه های اجرایی و از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری وظیفه دارند پایان نامه ها را برای اجرایی شدن به مراکز علمی و صنعتی ارجاع دهند تا به تولید انبوه برسد.



وی افزود: پایان نامه ها در اصل ایده ای برای انجام تحقیقات علمی و صنعتی هستند که باید با ایجاد انگیزه ای مضاعف این ایده ها به ظهور برسد و در زمینه های علمی و صنعتی مورد استفاده قرارگیرد تا دانشجویان نتیجه تحقیقات صورت گرفته را مشاهده کنند.



اسدالهی در خصوص تطبیق شعار جشنواره با عنوان تجلی ایمان، اندیشه خلاق و شکوفایی فرهنگی با نام گذاری امسال به عنوان سال همت مضاعف کار مضاعف خاطر نشان کرد: اگر ایمان در کارها وجود داشته باشد در این صورت کار مضاعف و همت مضاعف هم به وجود می آید.



دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از 29 تا 31 اردیبهشت امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.