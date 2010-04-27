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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

در آستانه روز کارگر ؛

رئیس جمهور از کارگران نمونه کشور تقدیر کرد

رئیس جمهور از کارگران نمونه کشور تقدیر کرد

رئیس جمهور به مناسبت هفته بزرگداشت کار و کارگر از کارگران نمونه، گروههای کاری نمونه و یک نخبه در عرصه کار و تولید در کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در مراسم بیست و یکمین همایش ملی معرفی کارگران و گروه های کار نمونه کشور از 11 کارگر نمونه، 5 گروه کاری نمونه و یک نخبه در عرصه کار و تولید کشور با اهداء لوح تقدیر تجلیل کرد.

در این مراسم که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است جمعی 34 نفره از گروههای کاری و کارگران نمونه کشور از شاخه های گوناگون صنعت حضور دارند شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و پارسا رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور به ایراد سخن پرداختند.

اخبار تکمیلی ارسال می شود...

کد مطلب 1072013

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