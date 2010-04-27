رئیس جمهور از کارگران نمونه کشور تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در مراسم بیست و یکمین همایش ملی معرفی کارگران و گروه های کار نمونه کشور از 11 کارگر نمونه، 5 گروه کاری نمونه و یک نخبه در عرصه کار و تولید کشور با اهداء لوح تقدیر تجلیل کرد.

در این مراسم که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است جمعی 34 نفره از گروههای کاری و کارگران نمونه کشور از شاخه های گوناگون صنعت حضور دارند شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و پارسا رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور به ایراد سخن پرداختند.

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