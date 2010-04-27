فرناندو آرابال در جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سه چرخه" به نویسندگی فرناندو آرابال و کارگردانی شیما صادقی برای اولین بار در ایران در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی روی صحنه می‌رود.

نمایش"سه‌چرخه" با ترجمه اصغر نوری از دانشگاه تربیت مدرس تهران، درچهارسانس مختلف ساعت 16 و 18 روزهای جمعه و شنبه دهم و یازدهم اردیبهشت ماه امسال در بخش بین الملل سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران در سالن استاد "سمندریان" دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران روی صحنه می رود.

این اولین اجرا از نمایشنامه "سه چرخه" فرناندو آرابال در ایران است که توسط گروه تئاتر "پرانا" اجرا می‌شود. گروه تئاتر "پرانا" در دوره یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی نیز با نمایش "ویولن‌هاتان را کوک کنید" نوشته نمایشنامه نویس معاصر فرانسوی "ویکتورهاییم" و به کارگردانی شیما صادقی دربخش اصلی حضور داشت وموفق به دریافت جایزه اول بازیگری مرد شد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از 10 تا 18 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود.