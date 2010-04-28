دسترسی به بزرگترین بانک اطلاعاتی کتب الکترونیکی در دانشگاه سمنان

سکینه مستجیری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه می توانند تا 22 اردیبهشت ماه از این بانک اطلاعاتی کتب الکترونیکی استفاده کنند.

به گفته وی، در حال حاضر، این مرکز بیش از هزار و 100 کتابخانه با بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان دارد.

سرپرست کتابخانه دانشگاه سمنان ادامه داد: دسترسی به محتوای این مجموعه از طریق مراجعه به نشانی http://site.ebrary.com/lib/msrtech برای تمامی کاربران در دانشگاه سمنان امکان پذیر می باشد .

وی خاطرنشان کرد: برای دسترسی به کتب موجود در بانک اطلاعاتی Ebrary ، نرم افزار مربوط به خواندن کتاب را از سایت مربوطه و یا از طریق موتور جستجوگر گوگل تحت عنوان ebrary reader باید دانلود کنند.

مستجیری افزود: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 110-3354100 داخلی 6411 تماس بگیرند.