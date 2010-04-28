۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۴۴

دسترسی به بزرگترین بانک اطلاعاتی کتب الکترونیکی در دانشگاه سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست کتابخانه دانشگاه سمنان گفت: با اقدامات انجام شده توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه امکان دسترسی آزمایشی به بزرگترین بانک الکترونیک کتاب دنیا با عنوان Ebrary Academic Complete فراهم شده است.

سکینه مستجیری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه می توانند تا 22 اردیبهشت ماه از این بانک اطلاعاتی کتب الکترونیکی استفاده کنند.

به گفته وی، در حال حاضر، این مرکز بیش از هزار و 100 کتابخانه با بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان دارد.

سرپرست کتابخانه دانشگاه سمنان ادامه داد: دسترسی به محتوای این مجموعه از طریق مراجعه به نشانی http://site.ebrary.com/lib/msrtech برای تمامی کاربران در دانشگاه سمنان امکان پذیر می باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای دسترسی به کتب موجود در بانک اطلاعاتی Ebrary، نرم افزار مربوط به خواندن کتاب را از سایت مربوطه و یا از طریق موتور جستجوگر گوگل تحت عنوان ebrary reader  باید دانلود کنند.

مستجیری افزود: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 110-3354100 داخلی 6411 تماس بگیرند.

