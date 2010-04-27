خوانش رباعیات خیام همراه با اجرای موسیقی

شهره جلالی قاجار با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : در این اجرا یک گوینده رباعیات خیام را دکلمه می کند و پس از آن گروه کر به همراه نوازندگان ، مجموع این رباعیات را به زبان انگلیسی (ترجمه ادوارد فیتز جرالد،نویسنده و شاعرانگلیسی) می خوانند.

وی در اداه افزود : کنسرت ارکستر "هنر موسیقی زمان" به منظور بزرگداشت عمر خیام شاعر ایرانی تحت عنوان "در بوستان ایرانی" برگزار می شود، این قطعه برای نخستین بار در سال 1896 توسط لیزا لمن ساخته شده است و قبل از جنگ جهانی اول اجرا شده است و قرار است با تنظیمی مجدد برای نخستین بار در ایران نیز به روی صحنه رود.

لازم به ذکر است ارکستر هنر موسیقی زمان شامل 16 نوازنده کیبورد و 22 نفر گروه کر به رهبری آرش گوران و هاسمیک کاراپتیان است.