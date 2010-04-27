تاکید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اخذ معوقات بانکی در آینده نزدیک

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری جلسه دوشنبه شب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاون رئیس کل بانک مرکزی و رئیس منابع طبیعی کشور، با تاکید بر عزم جدی این ستاد برای پیگیری و به سرانجام رساندن موضوع معوقات بانکی اظهارداشت: ستاد بدون تعارف با متخلفان برخورد می کند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست برای چگونگی بازپس گیری معوقات بانکی تدابیری اندیشیده شد که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. از بانک مرکزی نیز خواسته شده است تا پیشنهادات خود درخصوص نوع مجازاتها را برای بررسی بیشتر به ستاد ارائه دهد.

وی گفت: مدیران عامل بانکها مکلف شدند تا گزارشی از معوقات بانکی و تعریفی از بدهکاران بانکی به ستاد ارائه دهند. همچنین مقرر شد نحوه واگذاری وامهای میلیاردی و تناسب وثیقه های گذاشته شده با وامهای اعطایی در گزارشی به ستاد ارائه شود.

یوسفیان ملا در پاسخ به این سئوال که دستور کار جلسه آتی ستاد بررسی چه مواردی از فساد اقتصادی است، گفت:از دیگر موضوعاتی که هم اکنون این ستاد پیگیری می کند بحث سوء استفاده از زمین ها ومنابع طبیعی است که از جمله آنها موضوع زمین خواری در پاکدشت است. تا به سرانجام نرساندن این دو دستور کار مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور کار دیگری نخواهد داشت.