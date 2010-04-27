راهیابی عسگری و سجادی به نیمه نهایی / یک قدم تا قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا روز گذشته با حضور نمایندگان 15 کشور آسیایی در ابوظبی امارات آغاز شد. پس از کسب سه مدال طلا توسط خوش سیرت، عبدالرضایی و رفیعی در روز نخست این مسابقات، دو تکواندوکار دیگر کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

سید نوید سجادی در وزن چهارم (68-کیلوگرم) با برتری مقابل حریفانی از مالزی و هنگ کنگ به نیمه نهایی راه یافت. وی برای رسیدن به بازی نهایی باید با تکواندوکار چینی مبارزه کند.

مهران عسگری هم در وزن ششم(80-کیلوگرم) دور اول را استراحت داشت. وی سپس تکواندوکار اردنی را از پیش رو برداشت . عسگری هم برای رفتن به بازی پایانی باید با حریفی از لبنان مبارزه کند.

در صورتی که هر دو تکواندوکار ایران به مدال طلا دست پیدا کنند تیم ایران می تواند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.