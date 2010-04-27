پرسپولیس و استقلال در لیگ پروازی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در پایان مهلت ثبت نام تیم های شرکت کننده در دومین دوره لیگ تیراندازی به اهداف پروازی ایران 10 تیم آمادگی رسمی خود را برای حضور در این دیدارها اعلام کردند که در این بین تیم پرسپولیس برای اولین بار و با ترکیب کامل در لیگ شرکت خواهد کرد.

به دنبال نشست حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس با سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی در محل این فدراسیون این تیم روز گذشته با ترکیب کامل جهت حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرد.

رقابتهای لیگ اهداف پروازی سال 89 با افزایش سه تیم و با شرکت 10 تیم برگزار خواهد شد. تیم های هیئت تیراندازی کرمان، باشگاه تیراندازی نمک آبرود، باشگاه گلوگاه مازندران، باشگاه زوبین، هیئت تیراندازی بوشهر، هیئت تیراندازی خوزستان، باشگاه شهیدآزادی فارس، باشگاه بهار چهارمحال بختیاری، باشگاه استقلال قهرمان دوره اول لیگ به همراه پرسپولیس برای شرکت در لیگ حاضر شده اند.

سازمان لیگ تیراندازی ایران آخرین مهلت برای ثبت نام باشگاه ها را در لیگ های اهداف ثابت 11 اردیبهشت ماه اعلام کرده است . تاکنون از بین 39 تیم سال گذشته هیچ تیمی برای شرکت درسومین دوره رقابتهای لیگ برتر، دسته یک ودو باشگاه های کشور ثبت نام نکرده و مدارک خود را به سازمان لیگ تحویل نداده است.