معترضان دستیاری: انتخاب رشته تمدید شود/ وزارت بهداشت: تمدید نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره 14 خود اعلام کرده است: "همانگونه که داوطلبین محترم واجد شرایط انتخاب رشته محل دستیاری دوره 37 اطلاع دارند که انتخاب رشته محل تا پایان ساعت 23 امروز سه شنبه مورخ 7/2/89 ادامه دارد لذا انتظار می رود داوطلبینی که هنوز انتخاب رشته محل نکرده اند در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند و پس از اتمام ساعت و تاریخ فوق زمان انتخاب رشته محل تمدید نخواهد شد."

پیش از این نیز مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده بود با توجه به اختلال و کندی موجود در شبکه اینترنت کشور به کلیه داوطلبان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار که شرایط انتخاب رشته را دارند اکیداً توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به انتخاب رشته / محل و چاپ آن اقدام کرده و آن را به روز آخر موکول نکنند.

این درحالی است که داوطلبان معترض دستیاری از ابتدای هفته جاری در تجمعاتی در برابر مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سازمان نظام پزشکی و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تعویق فرآیند انتخاب رشته دستیاری تا روشن شدن ابهامات موجود در اعلام نتایج شده اند.

دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی و علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگوهای جداگانه ای خواستار تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری شده اند.

با وجود اینکه تا ساعت 23 امشب 7 اردیبهشت ماه جاری فرصت زیادی برای انتخاب رشته برای داوطلبان دستیاری باقی نمانده است هنوز موضوعی از سوی وزارت بهداشت به عنوان تمدید و یا ارائه فرصت مجدد به داوطلبان اعلام نشده است.

پیش از این دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت اعتراضات نسبت به رتبه های دستیاری را طبیعی عنوان کرده بود و یادآور شده بود، در صورت اعتراض داوطلبان آنها می توانند پاسخنامه های خود را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند و نسبت به صحت رتبه های خود اطمینان کسب کنند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. حدود 10 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند و در نهایت 2400 نفر در دوره دستیاری پذیرفته می شوند.