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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

اطلاعیه وزارت بهداشت صادر شد/

معترضان دستیاری: انتخاب رشته تمدید شود/ وزارت بهداشت: تمدید نمی کنیم

معترضان دستیاری: انتخاب رشته تمدید شود/ وزارت بهداشت: تمدید نمی کنیم

وزارت بهداشت در حالی که معترضین دستیاری در نامه هایی به مراجع مختلف از جمله مجلس، ریاست جمهوری و نظام پزشکی خواستار تعویق انتخاب رشته هستند در اطلاعیه ای نسبت به عدم تمدید فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه شماره 14 خود اعلام کرده است: "همانگونه که داوطلبین محترم واجد شرایط انتخاب رشته محل دستیاری دوره 37 اطلاع دارند که انتخاب رشته محل تا پایان ساعت 23 امروز سه شنبه مورخ 7/2/89 ادامه دارد لذا انتظار می رود داوطلبینی که هنوز انتخاب رشته محل نکرده اند در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند و پس از اتمام ساعت و تاریخ فوق زمان انتخاب رشته محل تمدید نخواهد شد."

پیش از این نیز مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده بود با توجه به اختلال و کندی موجود در شبکه اینترنت کشور به کلیه داوطلبان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار که شرایط انتخاب رشته را دارند اکیداً توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به انتخاب رشته / محل و چاپ آن اقدام کرده و آن را به روز آخر موکول نکنند.

این درحالی است که داوطلبان معترض دستیاری از ابتدای هفته جاری در تجمعاتی در برابر مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سازمان نظام پزشکی و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تعویق فرآیند انتخاب رشته دستیاری تا روشن شدن ابهامات موجود در اعلام نتایج شده اند.

دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی و علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگوهای جداگانه ای خواستار تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری شده اند.

با وجود اینکه تا ساعت 23 امشب 7 اردیبهشت ماه جاری فرصت زیادی برای انتخاب رشته برای داوطلبان دستیاری باقی نمانده است هنوز موضوعی از سوی وزارت بهداشت به عنوان تمدید و یا ارائه فرصت مجدد به داوطلبان اعلام نشده است.

پیش از این دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت اعتراضات نسبت به رتبه های دستیاری را طبیعی عنوان کرده بود و یادآور شده بود، در صورت اعتراض داوطلبان آنها می توانند پاسخنامه های خود را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند و نسبت به صحت رتبه های خود اطمینان کسب کنند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.  حدود 10 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند و در نهایت 2400 نفر در دوره دستیاری پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1072066

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