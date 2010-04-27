به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد جعفر یوسفیان صبح سه‌شنبه در دیدار با دبیر و مسئولان جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان با استقبال از حرکت سازمان ملی جوانان در تجلیل از طلاب برتر گفت: به لحاظ جدید بودن این برنامه و با توجه به گستردگی عرصه‌ها و محورها باید ارزیابی دقیقی انجام شود تا این تجلیل و تشویق بتواند جایگاه دقیق خود را پیدا کند.



وی افزود: معمولا طلاب مایل نیستند کارهایی که انجام می‌دهند و خدماتی که به جامعه ارائه می‌کنند مننتشر شود و این کار را با اخلاصی که دارند در تناقض می‌بینند اما باید گفت شرایط امروز طوری است که جامعه باید از توانایی‌های طلاب آگاه شود.



یوسفیان تأکید کرد: بی‌شک شناسایی طلابی که در عرصه‌های گوناگون توانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیر کسب کنند در معرفی طلاب نخبه بسیار مؤثر خواهد بود.



معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهراء اعلام آمادگی کرد در زمینه اعلام فراخوان برای طلاب مرتبط با این حوزه علمیه با دبیرخانه جشنواره همکاری نماید.



30 طلبه برتر در عرصه‌های علمی، تبلیغی و مدیریت معرفی می‌شوند



در این دیدار دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان نیز در سخنانی با اشاره به وجود انگیزه قابل تحسین طلاب خواهر در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی گفت: پیش بینی شده در هیات داوران جشنواره نماینده ای هم از طرف جامعه الزهراء حضور داشته باشد.



حجت الاسلام عباس ابراهیمی ادامه داد: جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان در مجموع 30 طلبه برتر را در عرصه‌های علمی، تبلیغی و مدیریت معرفی می‌نماید تا عموم جامعه با قابلیت‌های ارزشمند طلاب در عرصه‌های گوناگون آشنا شوند.



وی افزود: 25 درصد از بودجه جشنواره حمایتی است و سازمان ملی جوانان از ایده‌ها و طرح‌های نو و ابتکاری پشتیبانی مالی خواهد کرد.