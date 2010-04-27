پرداخت پول از اعتبارات جاری شورای شهر به احزاب ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بندهای قانونی وظایف و اختیارات شورای اسلامی به منظور اعمال نظارت و مدیریت صحیح بر نحوه عملکرد اعتبارات، ردیفهای بودجهای «کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی» و همچنین کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی تصویب شد.
بر این اساس، بودجه مصوب برای کمک و سایر پرداختها به بخش خصوصی شامل موسسات دولتی، دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی، توانبخشی، نگهداری از معلولان جسمی و روانی، کودکان بیسرپرست، مراکز تحقیقاتی و درمانی بیماریهای خاص وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و همچنین موسسات فرهنگی، هیاتهای مذهبی، مساجد، کتابخانهها و واحدهای بسیج مشمول دریافت این ردیف اعتباری میشوند.
کمک و سایر پرداختها به بخش خصوصی نیز شامل اشخاص حقیقی از جمله افراد کمدرآمد که برای رفع مشکل اساسی زندگی کند یا خانواده به دلیل بیماری و بدهی مستحق دریافت کمک مالی هستند، میشود.
همچنین اشخاص حقوقی نیز انتفاعی و غیردولتی همچون سازمانهای مردمنهاد در رابطه با مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، زیستمحیطی، مطالعاتی و پژوهشی نیز مشمول دریافت این اعتبارات میشوند.
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