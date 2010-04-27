کارگران نمونه خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان، با اشاره به اینکه کار گر و کارفرما هر دو تکمیل کننده یکدیگر هستند، گفت: کارگران رکن اصلی حرکت، تحول و سازندگی جامعه بوده و کارفرمایان و کلیه مسئولین متولی موظف به برطرف کردن مشکلات این قشر از جامعه هستند.

قهرمان رشید بر پرداخت به موقع حقوق کارگران تاکید کرد و بیان داشت: در کارخانه ها و واحدهای تولیدی نباید انسان ها استفاده ابزاری شود بلکه باید از این نیروها در جهت توسعه و پیشرفت استان استفاده شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در واحدهای تولیدی استان، عنوان کرد: برای رهایی کارگران از مشکلات موجود باید تدابیری اساسی و مهم اتخاذ شود زیرا این نا امنی شغلی امر مهمی است که لزوم توجه به آن ضروری به نظر می رسد.

رشید با اشاره به اینکه با خرید از تولیدات داخلی می توان از تعدیل نیروهای کارگر کارخانه ها جلوگیری کرد، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی حرکت مردم به سمت خرید کالاهای داخلی امری ضروری است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان بر ساماندهی قراردادهای کارگران، حمایت های درمانی، ساز و کارهای تشویقی برای دستگاهای متولی، ترویج فرهنگ کار، بررسی وضعیت برخورداری کارگران از سهام عدالت تا دو ماه آینده و حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این مراسم لازمه استقلال سیاسی و اجتماعی هر جامعه را استقلال اقتصادی آن دانست و گفت: استقلال اقتصادی هر جامعه ای مرهون تلاشها و فعالیتهای قشر کارگر جامعه می باشد.

عابدین محمدی به نقش موثر کارگران و تولیدکنندگان در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: کارگران نه تنها در جهت امرار معاش خود بلکه برای توسعه، پیشرفت و استقلال جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب کارگران نمونه استان، تصریح کرد: اختراع و ابتکار، استقلال و خودکفایی، قطع وابستگی به خارج از کشور، رعایت شئونات اخلاقی و انضباطی، بهره وری از الگوی اسلامی و.. از جمله ملاکهای تعیین کارگر نمونه می باشد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال 330 نفر از کارگران استان در کمیته بررسی و انتخاب کارگران ثبت نام کرده اند، یادآور شد: از این تعداد 10 کارگر و هشت گروه کار نمونه انتخاب و در این همایش تجلیل شدند.