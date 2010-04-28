کیائی به خبرنگار مهر گفت: با پایان مراحل فنی، فیلم آماده نمایش شده و آن را برای دریافت پروانه نمایش ارائه داده‌ایم و با دریافت پروانه برای اکران عمومی فیلم برنامه‌ریزی می‌کنیم. آرش معیریان ساخت آنونس این فیلم را به تازگی شروع کرده است.

وی ادامه داد: نگارش فیلمنامه "بزن بریم بهشت" تمام شده و با چند تهیه‌کننده مذاکره کرده‌ام اما هنوز تهیه‌کننده این فیلم مشخص نشده است. امیدوارم بتوانیم به زودی این فیلم را کلید بزنیم.

رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف بازیگران این فیلم هستند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرحهایی ارائه کرده اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.



عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی‌درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هومن خواجه‌نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: علیرضا قره‌خانی وعکاس: نوید سجادی حسینی.