انجمنهای ادبی نیازمند افزایش حمایتهای مالی هستند

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از انجمنهای ادبی از حمایتهای کافی در زمینه مالی برخوردار نیستند و این امر مشکلات آنها را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط حمایتهای خود از انجمنهای ادبی ا در زمینه های مختلف به ویژه زمینه مالی را افزایش دهند و اگر ممکن است بودجه ای برای آنها در نظر گرفته شود.

این مسئول از برگزاری دوره های آموزشی "ادبیات کهن" در کرج خبر داد و بیان کرد: نام کامل این دوره ها، دوره های آموزش داستان نویسی و ادبیات کهن است که از سوی انجمن نویسندگان کرج برگزار می شود.

وی عنوان داشت: این دوره ها در موسسه آوای میراث آریایی برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در دوره ها باید در اسرع وقت به این موسسه در میدان سپاه، بلوار جمهوری مراجعه می کنند.

این مسئول بیان کرد: آدرس کامل این موسسه عبارت است: کرج، میدان سپاه، بلوار جمهوری، نبش کوچه گلها، ساختمان ققنوس، طبقه سوم، موسسه آوای میراث آریایی.

عباسی خودلان اظهار داشت: دوره های آموزشی یادشده در سه بخش "کارگاه آموزشی نقد ادبی"، "کارگاه داستان نویسی" و "کارگاه شاهنامه شناسی و اسطوره های ایرانی" برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه آموزشی نقد ادبی شامل 10 جلسه دو ساعته و هزینه آن نیز 30 هزار تومان است ضمن اینکه کارگاه داستان نویسی نیز شامل 10 جلسه دو ساعته می شود و هزینه آن 40 هزار تومان است.

این مسئول اضافه کرد: کارگاه شاهنامه شناسی و اسطوره های ایرانی نیز شامل 10 جلسه دو ساعته می شود و هزینه شرکت در آن 50 هزار تومان است.

وی افزود: برگزاری اینگونه دوره ها به کاهش مشکلات مالی انجمن نویسندگان کرج کمک می کند و در افزایش استقلال مالی ما تاثیر فراوانی دارد که برگزاری دوره های یادشده با همین هدف صورت گرفته است.

این نویسنده اظهار امیدواری کرد که برگزاری اینگونه دوره ها تداوم داشته باشد و با جدیت دنبال شود تا علاقمندان بیشتری در آنها حضور داشته باشند و آموزشها را فراگیرند.