انجمن بیماران کلیوی غرب استان تهران نیازمند تخصیص بودجه دولتی است

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر این انجمن هیچگونه بودجه دولتی در اختیار ندارد و بخش عمده حمایتها از بیماران تحت پوشش با کمک خیران صورت می گیرد.

وی ادامه داد: لازم است دولت بودجه ای را برای انجمنهای حمایتی در نظر بگیرد زیرا آنها بدون این امر نمی تواندن همه نیازهای بیماران خود را مرتفع کنند و در این زمنیه مشکلاتی بر سر راه آنها قرار دارد.

این مسئول عنوان داشت: البته همانگونه که گفته شد، خیران به این انجمن کمک می کنند اما حمایتهای آنها هرقدر که باشد، باز هم نمی تواند مشکلات ما را رفع کند و در این زمینه به شدت نیازمند حمایتهای دولتی هستیم.

طاهری اظهار داشت: حدود 30 درصد از بیماران تحت پوشش ما با وجود کمکهای انجمن و حمایتهای خیران باز هم مشکل مالی دارند و در زمینه بسیاری از امور خود توانایی تامین مالی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 88، 70 پیوند کلیه در غرب استان تهران صورت گرفت و چند تا از آنها با حمایتهای خیران به صورت رایگان انجام گرفت.

طاهری در خصوص همکاری خیران نیز عنوان کرد: خیران کمکهایی به بیماران کلیوی غرب استان تهران داشته و دارند که امیدواریم افزایش یابد تا بتواند جوابگوی بخش قابل توجهی از نیازهای این بیماران باشد.

این مسئول افزود: در غرب استان تهران، حدود 250 بیمار به علت کمبود امکانات درمانی مورد نیاز برای دیالیز به تهران می روند درحالیکه این مشکل باید با کمک شبکه بهداشت و درمان حل شود.

وی یادآور شد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی غرب استان تهران، شهریار، رباط کریم، ساوجبلاغ و کرج را تحت پوشش دارد.