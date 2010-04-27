میزان شیوع آسم در کشور به 5/13 درصد رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا روز سه شنبه در نشست خبری روز جهانی آسم که در مرکز طبی کودکان برگزار شد، گفت: آسم بیماری آزار دهنده‌ای است که کیفیت زندگی را مختل می‌کند و هزینه‌های زیادی را به بیمار، خانواده و جامعه تحمیل می ‌کند.

وی با اشاره به ابتلای 1.5 میلیارد نفر از مردم دنیا به بیماریهای مزمن ریوی، افزود: کشورهای پیشرفته توانسته ‌اند شیوع این آسم را تا حدودی کاهش دهند و از بروز آن پیشگیری کنند.

گویا با عنوان این مطلب که وجود برخی مواد آلاینده صنعتی در داخل منازل می‌تواند موجب تشدید آسم شود، گفت: مصرف مواد دخانی در منزل موجب تشدید بروز آسم در کودکان و بزرگسالان می ‌شود.

وی همچنین از گرد و غبار، گرده گلها، قارچها و... به عنوان عوامل محیطی نام برد که آسم را تشدید می کند.

رئیس مرکز بیماریهای وزارت بهداشت در ادامه به مطالعه ای که در سال 83 انجام شده است، اشاره کرد و گفت: در آن سال میزان شیوع آسم در کشور حدود 10 درصد بوده است که این آمار در حال حاضر به 5/13 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گفته گویا، در سال 83 تعداد دوهزار و 712 نفر به علت ابتلا به بیماری آسم جان خود را از دست دادند و 15 میلیارد تومان بابت درمان این بیماری هزینه شد.

رئیس مرکز بیماریهای وزارت بهداشت با اشاره به تدوین برنامه کشوری کنترل آسم، گفت: کنترل روند رو به افزایش آسم، بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به آسم، کمتر بستری شدن مبتلایان به آسم در بیمارستان، کاهش مراجعه مبتلایان به آسم به اورژانسهای بیمارستان‌، کاهش غیبت از مدرسه و محیط کار،‌ کاهش از کارافتادگی ناشی از آسم و کاهش مرگ و میر ناشی از آسم، از اهداف هفتگانه این برنامه است.