نظارتی بر تعرفه های مشاوره های روانپزشکی وجود ندارد/ قیمتها ثابت نیست

ناصر حاجیان مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: متاسفانه نظارت بر تعرفه های جلسات مشاوره روانپزشکی و در مواردی روانشناسی قوی نیست که این امر باعث می شود پزشکان و مشاوران هرقدر که دوست دارند، از بیمار پول و ویزیت بگیرند.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شوند و در اسرع وقت، تعرفه ها را تعیین کنند تا حقوق بیماران ضایع نشود و آنها به طور دقیق بدانند برای شرکت در جلسات مشاوره چقدر باید تعرفه بپردازند.

این مسئول عنوان داشت: لازم است روانپزشکان و روانشناسان نیز همواره حقوق بیماران خود را در نظر داشته باشند و به جای اینکه فقط به افزایش درآمد خود فکر کنند، مشکلات بیماران را نیز در نظر داشته باشند و مراعات آنها را کنند.

حاجیان مطلق اظهار داشت: بسیاری از افرادی که نیازمند شرکت در جلسات مشاوره های روانپزشکی و روانشناسی هستند، توان مالی بالایی ندارند درحالیکه در شرایط کنونی به دلیل مشخص نبودن تعرفه ها مجبور می شوند هر میزان که پزشک و مشاور از آنها دستمزد می خواهد، به وی بدهند.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی از انواع روانشناسان زیر نظر سازمان روانشناسی کشور باشند و تعرفه داشته باشند اما قیمتهای آنها در مواردی بسیار بالا است و نظارت کافی نیز بر عملکرد آنها وجود ندارد.

تعرفه مشاوره ها نباید آنقدر بالا باشد که مشکلات و استرس بیماران را افزایش دهد

این مسئول یادآور شد: جلسات مشاوره از مهمترین بخشهای درمانی است اما تعرفه اینگونه جلسات نباید آنقدر بالا باشد که مشکلات و استرس بیماران را افزایش دهد.

این روانپزشک اضافه کرد: میزان استرس در شهرها و مناطق مهاجرپذیر به نسبت مناطق دیگر بالاتر است که این امر باعث می شود مناطق مهاجرپذیر در معرض خطر افزایش آکار بیماری های روحی و روانی قرار گیرند.