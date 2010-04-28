یراقچیان به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه فیلم 90 دقیقه‌ای "عقبگرد" را محمدجواد صالحی نوشته و نگاهی به زندگی چند قهرمان سالهای دفاع مقدس دارد. در روایت قصه از فلاش بک استفاده می‌شود. بخش اعظم قصه در زمان حال روایت می‌شود و بخش کمی در زمان جنگ می‌گذرد.

وی ادامه داد: این فیلمنامه بضاعت تبدیل شدن به یک مجموعه سه قسمتی را دارد. دوست دارم بتوانیم فیلمنامه را در قالب مجموعه‌ای سه قسمتی روی آنتن ببریم. تصویربرداری در جنوب، عراق و تهران انجام می‌شود و به همین دلیل پیش‌تولید را آخر تابستان شروع می‌کنیم و "عقبگرد" را مهرماه کلید می‌زنیم.

"عقبگرد" محصول سیمافیلم است. حمیدرضا یراقچیان مجموعه "کارآگاه علوی" را تهیه کرده است.