منتقدان "گنجشک پر، جوراب پر" را نقد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه کارگروه در سال جدید شهرام اقبالزاده دبیر انجمن و عباس تربن مسئول کارگروه شعر انجمن در کنار دیگر منتقدان به بررسی مجموعه شعر "گنجشک پر، جوراب پر" سروده مریم هاشمپور پرداختند.
هاشمپور که سال 87 به عنوان برگزیده شعر کودک جشنواره شعر فجر شناخته شده بود، از امتیاز چاپ کتاب این جایزه برای انتشار مجموعه شعر "گنجشک پر، جوراب پر" در انتشارات فصل پنجم استفاده کرد.
وی با بیان این که هنوز راه چندانی را طی نکرده و در آغاز سرودن قرار دارد، گفت: من چندسالی است که سرودن برای کودکان و نوجوانان را آغاز کردهام با این حال "گنجشک پر، جوراب پر" سومین کتاب من است و من در انتخاب شعرهای این مجموعه تنها به سرودههای تازه اکتفا نکرده و سعی کردهام گزیده شعرهای چند سال اخیر را گرد آورم.
در ادامه این جلسه ملیحه وفایی تصویرگر شعرهای "گنجشک پر، جوراب پر" مهمان دیگر کارگروه شعر به همراه هاشمپور شعرهایی از تازهترین کتاب این شاعر را برای حضار خواندند.
در جلسه بهاری کارگروه شعر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، شاعران و منتقدانی چون حسین تولایی، اکرم کشایی، مریم اسلامی، فاضل ترکمن، زیتا ملکی، حامد محقق و اصلان قزللو حضور داشتند و از ابعاد مختلف درباره "گنجشک پر، جوراب پر" به صحبت پرداختند.
اکرم کشایی منتقد "گنجشک پر، جوراب پر" را نامی جذاب برای یک مجموعه شعر کودک قلمداد کرد و گفت: این اسم یادآور یک بازی کودکانه است و درعینحال شکلی معماگونه دارد که این را میتوان جزو نقاط قوت آن دانست.
او در ادامه حضور پُررنگ غم را در شعرهای این مجموعه نامتناسب با نیازها و روحیه گروه سنی مخاطب دانست و گفت: به نظرم بهتر است بچهها را با غمی به اندازه یک دریا و یک کوه آشنا نکنیم. یعنی از غمی حرف نزنیم که اینقدر بزرگ است. غمها و شادیهای بچهها به این بزرگی نیست و اینقدر اغراق به نظرم جایز نیست.
فاضل ترکمن اما با این نظر موافق نبود و با اشاره به شعرهایی مثل "موتورگازی" گفت: به نظر من شعرهای این مجموعه بیش از حد غمگین نیست و حتی بعضی از آنها خیلی هم شاد است. گذشته از این قرار نیست که شعر کودک صرفا شاد باشد. به نظرم باید دنیای واقعی مخاطب و زندگی کودک در شعر به تصویر کشیده شود.
حسین تولایی شاعر و نویسنده نیز با بیان اینکه بخشهایی از بعضی شعرها ممکن است کلیشهای به نظر برسند، گفت: ممکن است پیشتر مشابه این مصرعها را در شعر شاعران دیگر خوانده باشیم. اما در جاهایی مثل پایانبندی شعر "چوپان باد" شاهد هستیم که شاعر از طریق یک تشبه تازه، اثری مستقل و ویژه از خود به جای میگذارد و تعبیر تازهای میآفریند.
جلسه کارگروه شعر انجمن نویسندگان هر دوشنبه در ساختمان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار میشود و شرکت در آن برای علاقهمندان آزاد است. جلسه بعدی این کارگروه به شعرخوانی و نقد و بررسی با حضور جواد محقق مسئول صفحه شعر مجله "کیهانبچهها" اختصاص دارد.
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