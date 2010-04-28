محمد احمدی کارگردان و تهیه کننده سینما درباره ارزیابی خود از دفترچه سیاستگذاری معاونت سینمایی به خبرنگار مهر گفت:ارائه این دفترچه به نوعی شفاف شدن سیاست گذاریهای معاونت جدید سینمایی است. با این شکل تکلیف همه چیز مشخص است. البته امیدوارم در برخی از این سیاستها با نظر سینماگران و کارشناسان تغییراتی اعمال شود تا به رشد سینما بیشتر کمک کنیم.

وی در ارتباط با بحث درجه بندی تهیه کنندگان، افزود: با مشخص شدن جایگاه تهیه کنندگان و درجه بندی انها ما با فیلم های نازل کمتر روبرو می شویم و به افرادی که به واسطه داشتن سرمایه دست به تولید هر فیلمی می زنند میدان داده نمی شود. البته باید هیئتی که این طبقه بندی را انجام می دهد از هر نگاه سلیقه ای دور باشد.

کارگردان"حقیقت گمشده" در ادامه با اشاره به این موضوع که قرار است از این پس با توجه به سیاستهای عنوان شده، کارگردانان به عنوان تهیه کننده آثار خود فعالیت نکنند، گفت: در مجمع فیلمسازان کارگردانانی عضو هستند که کار تهیه کنندگی هم انجام می‌دهند. اما در این سیاستهای ارائه شده در بخشی معاونت سینمایی تاکید کرده که دیگر کارگردانان نمی توانند کار تهیه کنندگی انجام دهند. این موضوع جای بحث بسیاری دارد.

وی ادامه داد:من برای این، کار تهیه کنندگی در کنار کارگردانی در سینما را دنبال می کنم که می خواهم فیلم های خودم را شخصا تهیه کنم. زیرا پیدا کردن تهیه کننده ای که با سلایق من هماهنگ باشد کار راحتی نیست. از این رو وقتی کارگردانی، تهیه کنندگی فیلم خود را برعهده دارد قطعا پروسه تولید با مشکلات کمتری روبرو است. این بخش از سیاستها به نوعی نابود کردن فیلمسازان مستقل است.

تهیه کننده "لطفا مزاحم نشوید" افزود: در سینما ایران فیلمسازان بزرگی هستند که آثار خود را کارگردانی و تهیه کنندگی می کنند. اگر قرار باشد این بخش از سیاستها اعمال شود باید خیلی از فیلمسازان دست از کار بکشند و این با سینمایی که ما دنبال آن هستیم مغایرت دارد.

احمدی در ارتباط با تقسیم فیلمها به دو بخش اکرانی و غیر اکرانی، گفت:فکر می کنم کل این سیاستها باید تجربه و نتایج آن مشخص شود. این کار سختی است که از همان ابتدا تکلیف فیلمی را در مراحل پروانه ساخت مشخص کنیم. باید معیارها را تعیین و تعریف درستی از این دو دسته فیلم ها داشته باشیم .

وی در پایان تاکید کرد: آقای شمقدری در همان جلسه اعلام کردند که منتظر نظرات فیلمسازان هستند تا این سیاستها در صورت نیاز تغییر کند. من شخصا تصمیم دارم در نامه ای به صورت کتبی نظرات خودم را در بخش تهیه کنندگی آثار ارائه کنم.