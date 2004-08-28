به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين همايش دو روزه را اين سازمان با همكاري و همراهي موسسه فرهنگي موعود دردانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند و صاحبنظران طي ميزگردي پيرامون موضوع باور مهدويت ، آفتها و آسيبها سخنراني مي كنند.



همچنين سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران با مشاركت اين موسسه انتشاراتي به مناسبت ميلاد امام عصر(عج) تحت عنوان برنامه هاي جشن ميلاد اقدام به برپايي50 نمايشگاه عرصه محصولات فرهنگي مهدوي در 50 نقطه شهر تهران مي نمايد. در اين نمايشگاه مجموعه اي از كتابها، نشريات،و نرم افزارهاي صوتي و تصويري ارائه مي شود.



در ادامه برنامه هاي جشن ميلاد سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري وموسسه فرهنگي موعود(مجله موعود) 20نشست نيزمهدوي با حضور صاحب نظران و انديشمندان در فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود. در اين نشست ها 20 نفر از انديشمندان درباره موضوعات مختلف مهدوي سخنراني خواهند كرد.