مدیریت فرهنگی در هیئتهای مذهبی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلدوست ظهر سه شنبه در دوره آموزشی تخصصی مسئولان هیئتهای مذهبی محوری شرق مازندران که با محوریت همت مضاعف در تعمیق باورهای دینی در باشگاه برق ساری برگزار شد، افزود: ‌هیئتهای مذهبی باید با تقویت مدیریت فرهنگی نسبت به برخورد با جنگ نرم و دشمنان اهتمام جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:‌ مدیریت فرهنگی در هیئت های مذهبی زمانی معنا دار خواهد شد که عمق مطالب و موضوعات مطروحه از سوی واعظ و مداح موضوعی و محوری باشد.

این استاد دانشگاه و محقق مسائل دینی با اشاره به اینکه نقش هیئت های مذهبی در مقابله با جنگ نرم دشمنان بسیار ضروری است، تصریح کرد:‌هم اکنون جنگ نظامی دشمن به پایان رسیده و جنگ فرهنگی با مفاهیم و تکنیک های جدید سعی در تخریب آرا و افکار جوانان جامعه دارد.

گلدوست با بیان اینکه روحانیان و مسئولان هیئت ها ی مذهبی وظیفه خطیری در مقابله با جنگ نرم فرهنگی دشمنان دارند یادآور شد: خرافه و شبهات غلط در مورد آداب و رسوم دینی و معارف اسلامی باید در هیئت های مذهبی از بین برود.

این استاد دانشگاه با اذعان به اینکه 80 درصد مردم جامعه از زندگانی اهل بیت و امامان معصوم شناخت کافی و مختصری دارند افزود: ‌در عصر دانش و اطلاعات باید ذهن روشنفکران و عوام در مورد تاریخ اسلام ، قرآن و امامان معصوم از شبهات دینی دور باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت هیئت های مذهبی نباید در حد تشریفات و تعارفات خلاصه شود، افزود: ‌معروفیت سخنرانان و وعاظ در هیئت ها ی مذهبی مدنظر نبوده بلکه سخنران کیفی ، اثرگذار و آشنای به مفاهیم دینی می تواند در پویایی هیئت های مذهبی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی باید جلوی شیوع خرافه های غلط در مورد اهل بیت را در جامعه بگیرند افزود:‌ مطالب ارائه شده از سوی سخنران، واعظ باید دارای جاذبه و اثرگذاری دقیقی باشد.

دبیر شورای هیئت های مذهبی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و ساری و شورای هیئات مذهبی استان برای مسئولان هیئت های مذهبی شرق مازندران تدارک دیده شد، افزود: ‌آسیب شناسی فرهنگ عزاداری و شناخت بیشتر هیئت های مذهبی با آداب و رسوم مربوط به نماز ، قرآن و احکام از دلایل اصلی برگذاری این دوره آموزشی یک روزه است.

یوسف بارانی خاطرنشان کرد:‌ این همایش که با محوریت همت مضاعف در تعمیق باورهای دینی موضوعیت دارد قصد دارد مسئولان هیئت های مذهبی را با نحوه مدیریت هیئتی آشنا کرده تا بتوانند از تمام توان و پتانسیل نیروهای مردمی اهم از جوانان، نوجوانان ، پیرغلامان و بانوان در راستای ترویج فرهنگ شیعی و عاشورایی استفاده کنند.