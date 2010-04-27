روز شمار حذف مالاریا در جنوب کرمان آغاز شد

ابراهیم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مناطق جنوبی کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی یکی از مکانهای مالاریا خیز محسوب می شود که در راستای حذف این بیماری در این مناطق طرح حذف این بیماری از هفته گذشته به مدت 15 سال در شهرستان کهنوج آغاز شده است و از همه تجربه و توان موجود برای به نتیجه رسیدن این طرح بهره خواهیم برد.

وی افزود: سال گذشته با تلاشهای صورت گرفته 200 مورد از این بیماری شناسایی و مورد درمان قرار گرفت که طبق آمار موجود تعداد مبتلایان به این بیماری در این مناطق با توجه به اقدامات بهداشتی صورت گرفته سیر نزولی دارد.

وی دلیل اصلی وجود این بیماری را شرایط اقلیمی و وجود پشته ناقل بیماری دانست و گفت: با وجود ایران استانهای سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان شاهد ابتلاء به این بیماری هستند که در کرمان در شهرستانهای کهنوج و قلعه گنج شایعتر است.

سعیدی افزود: میزان ابتلاء به مالاریا یک در 10 هزار گزارش شده است.

وی استفاده از پشه بند، داروهای ضد مالاریا، سمپاشی را از روشهای معمول مبارزه با این بیماری برشمرد و گفت: حذف این بیماری نیاز به مشارکت و همراهی مردم و تقویت سیستمهای مراقبت از این بیماری دارد.