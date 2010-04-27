مسعودرضا خوشنام به عنوان رئیس جدید شورای شهر زنجان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، با رای گیری صورت گرفته در صحن علنی شورای شهر زنجان، مسعود رضا خوشنام به عنوان رئیس جدید شورای شهر انتخاب شد همچنین فریدون اصفهانیان نیز به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شد.

در رای گیری صورت گرفته صبح سه شنبه که در حضور فرماندار زنجان انجام شد، خوشنام با کسب پنج رای در برابر چهار رای محمد عینی فرد به سمت ریاست جدید شورا انتخاب شد.

صادق کریمی نیز کاندیدای ریاست شورای شهر بود که قبل از آغاز رسمی مراسم رای گیری، وی از کاندیداتوری انصراف داد.

همچنین فضائل تقی لو با پنج رأی به عنوان خزانه دار، علیرضا بهرام خانی به سمت منشی اول و صادق کریمی به عنوان منشی دوم موفق به کسب رای اعتماد سایر اعضا شورا شدند.