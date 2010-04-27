در مقابل فشارها درباره ایران به زانو در نمی آییم

به گزارش خبرنگار مهر، سلسیو آموریم وزیر امور خارجه برزیل بعد از دیدار با منوچهر متکی و اعلام نتایج ملاقاتش با وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره فشارهای غرب به برزیل برای انجام نشدن سفر رئیس جمهور این کشور به ایران تصریح کرد: ما از جانب هیچ کشوری برای اینکه آقای لولا داسیلوا به ایران سفر نکند تحت فشار قرار نمی گیریم چون برزیل کشوری نیست که در مقابل این فشارها به زانو درآید.

وی ادامه داد: برزیل بر اساس فکر خودش عمل می کند و کشورهای دیگر می دانند برزیل گزینه خوبی برای ارتباطات با ایران است.

وزیر امور خارجه برزیل افزود: برزیل در رابطه با سفر رئیس جمهورش به ایران تحت فشار قرار ندارد و اگر فشاری هم بوده موثر نبوده است.

یک خبرنگار برزیلی از وزیر خارجه این کشور در رابطه با توافقاتش با متکی سئوال کرد که وی در این باره توضیح داد: توافقات مختلف است و برخی از آنها نیاز به مشورت های بیشتر دارد اما ما در حوزه ورزشی، بهداشت، مترولوژی، سرمایه گذاری، مواد معدنی، علوم و فناوری، نانو و بیوتکنولوژی توافقاتی داشتیم.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به سئوال این خبرنگار برزیلی اضافه کرد: روابط ایران و برزیل در دو حوزه دو جانبه و بین المللی تعریف می شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون ریل سازی های خوبی برای روابط صورت گرفته و قطارهمکاریهای این دو کشور در مسیر درست و با شتاب خوبی رو به پیش حرکت می کند.

وزیر امور خارجه ایران یادآور شد: دستگاههای اجرایی دو کشور وظیفه دارند بر اساس رهنمودهای روسای جمهور ایران و برزیل زمینه افزایش حجم مناسبات دو کشور به 5 برابر را فراهم کنند.

متکی تاکید کرد: در حوزه بین المللی نیز برزیل در سیاست خارجی ایران جایگاه منطقه ای بالایی دارد و نقش آفرینی برزیل در موضوعات مختلف قابل توجه و دارای اهمیت است.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حضور برزیل به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت گفت: تلاش های برزیل برای منطبق کردن مناسبات جهانی و تصحیح روند غلط حاکم بر این مناسبات قابل اهمیت است و ایران و برزیل با تشریک مساعی نقش سازنده ای در صلح و امنیت و ارتقای همکاریها دارند.

وی اضافه کرد: محصول همکاری ایران و برزیل نه تنها به نفع دو ملت بلکه به ملت کل صحنه بین المللی خواهد بود.

خبرنگاری از وزیر خارجه برزیل پرسید با توجه به اعلام مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم انحراف برنامه هسته ای ایران، برزیل چه موضعی در این باره اتخاذ می کند که آموریم در این باره گفت: هر لحظه لحظه ای است و ما آنچه را که برای ایران می خواهیم برای برزیل هم می خواهیم و معتقدیم ایران باید توانایی برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را داشته باشد اما باید برای اطمینان جامعه بین الملل که این برنامه ها به سمت اهداف نظامی نرود با صراحت با آژانس صحبت شود.

وزیر خارجه برزیل با اشاره به برخی مشکلات این کشور با آژانس به دلیل فعالیتهای هسته ای خاطر نشان کرد: برای برزیل نیز شک و شبهه هایی وجود داشت و بر این اساس باید راههایی پیدا کنیم که اعلام کنیم برنامه هسته ای مان انحراف ندارد و در عین حال حق خودمان را نیز حفظ کنیم.

آموریم افزود: برزیل معتقد است رفتارها باید در جهت اعتماد سازی باشد و بر همین اساس ما از تبادل اورانیوم حمایت می کنیم و معتقدیم این کار بسیار مهم است و باعث ایجاد اطمینان برای ایران و آژانس و غرب خواهد شد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با انعطاف طرفین در موضوع تبادل سوخت، تفاهم حاصل شود.