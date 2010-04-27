به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی اسدی نسب، مدیر گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی سطح 4 بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی حوزه علمیه است که به اعطای مدرک می‌انجامد.

وی افزود: اکنون اساسنامه، اهداف و ساختار این دوره آموزشی مشخص و متن آن به شورای عالی حوزه ارسال شده است که به زودی نهایی شده و برای سال تحصیلی جدید با پذیرش 15 دانشجو از قم و تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.

حجت‌الاسلام اسدی نسب اظهار داشت: هدف از ایجاد دوره دکترا در رشته تفسیر و علوم قرآن تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در مطالعات انتقادی قرآن و آشنا شدن با روش‌های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش می‌توانند با نوآوری در زمینه‌های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای اسلام و مسلمانان و گسترش مرزهای دانش در این رشته تخصصی، توان تحلیل و پاسخ‌گویی به هر نوع نقدی در زمینه مباحث مربوط به قرآن را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط ورود و تحصیل در این دوره تخصصی، ابراز داشت: دارا بودن سطح 3 تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه یا کارشناسی ارشد همین رشته، قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره سطح چهار، اعم از آزمون کتبی، شفاهی و مصاحبه، اشتغال به تحصیل در دروس خارج حوزه علمیه قم، تلبس دائم به لباس روحانیت و موفقیت در امتحان یکی از زبان‌های خارجی از شرایط ورود به این دوره تخصصی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که دوره آموزشی سطح چهار نقد و بررسی شبهات قرآنی در پنج ترم برگزار می‌شود، اضافه کرد: واحدهای درسی این دوره تخصصی مشخص و به شورای عالی حوزه ارسال شده است که پس از تصویب، نام‌نویسی برای این دوره آغاز خواهد شد.

وی افزود: فلسفه دین، مباحث تطبیقی، شبهه‌شناسی، رویکردهای مختلف و انحرافی در ارتباط با قرآن از جمله واحدهای پیش‌فرض این دوره است و نقد شبهات در زمینه تناقض قرآن، نقد شبهات در مباحث ادبی، نقد شبهات در مباحث علمی، نقد شبهات در مباحث حقوقی و نقد شبهات در مباحث تاریخی و نقد شبهات در مباحث رابطه قرآن و شیعه بخشی از واحدهای اصلی آن را تشکیل می‌دهد با توجه به این‌که واحدهایی نیز در ارتباط با نقد شبهات نظام‌مند در این دوره مطرح خواهد شد.

حجت‌الاسلام اسدی نسب با بیان این‌که جزئیات کامل این دوره آموزشی به زودی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: برخی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مشغول تدوین کتاب‌های مورد نیاز این دوره تخصصی هستند.