اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار برای دهیاریهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی ظهر سه شنبه در همایش دهیاران بخش دابودشت در روستای چاره شهرستان آمل افزود: این اعتبار از محل مناطق محروم و نیز عوارض غیر متمرکز به هزار و491دهیاری استان امسال اختصاص داده خواهد شد.

وی اعتبار پارسال دهیاریهای مازندران را حدود 15میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرکل دفتر امورروستایی استانداری مازندران با اشاره به اینکه طرح جداسازی زباله از مبدا هم اکنون در حدود 60 روستای مازندران در حال اجراست، بیان کرد: برای توسعه طرح پسماند زباله در دیگر روستاهای استان باید این فرهنگ در میان روستاییان نهادینه شود.

زارعی با اشاره به اینکه متاسفانه زباله ها در حاشیه ورودی و خروجی روستاها دپو می شود وچهره نازیبایی به بافت روستایی بخشیده است تاکید کرد: طرح جداسازی زباله از مبدا امسال درروستاهای دیگر استان نیز اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه اخیرمجلس شورای اسلامی، دهیاری ها به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده است خاطرنشان کرد: نگاه دولت هم به توسعه و عمران آبادنی روستاها است.

بخشدار دابودشت آمل در این مراسم با بیان اینکه تاکنون 90 دهیاری در این بخش که با حدود 80هزار نفر جمعیت بزرگترین بخش به لحاظ جمعیتی مازندران است راه اندازی شده است، گفت: پرونده ایجاد 20 دهیاری جدید در روستاهای بخش دابودشت که 128 روستا دارد برای راه اندازی به استانداری مازندران ارسال شده است.

یدالله ساعی با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی به عنوان یکی ازبرجسته ترین اقدامات در راستای توسعه روستاها محسوب می شود گفت: در این خصوص شوراها ودهیاران باید به دور از هرگونه موازی کاری خودداری و در جهت عمران روستاها اقدام کنند.

وی همچنین از اجرای طرح ایجاد کمیته های قرآن در خانواده در روستاهای بخش دابودشت خبر داد.