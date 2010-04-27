گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در سومین برنامه تجلیل از فعالان عرصه های فرهنگی و دینی استان زنجان گفت: ایجاد نوآوری وابتکاردردستورکاراداره کل تبلیغات اسلامی زنجان است. حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در جمع فعالان عرصه های فرهنگی و دینی استان زنجان با اعلام این مطلب افزود: با مدیریت لایق و شایسته اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان امروز شاهد ایجاد نوآوری و ابتکارات جدید در برنامه های فرهنگی و دینی در سطح استان زنجان هستیم.

- دومین نشست ماهانه کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در خصوص بررسی چگونگی تدوین طرحهای توجیهی مطرح شده در دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری به استان تشکیل شد. معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در این نشست از اختصاص 175 میلیارد تومان به حوزه فرهنگ در استان خبر داد.

- با همت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان و به‌مناسبت گرامیداشت هفته معلم پنج هزار جلد کتاب بین روحانیون مستقر و کتابخانه های روستایی استان توزیع شد. مسلم منوچهری، مسئول کتابخانه این اداره کل در این خصوص گفت: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال استاد شهید مطهری پنج هزار جلد کتاب بین روحانیون مستقر و کتابخانه های روستایی استان در حال توزیع است. وی خاطرنشان کرد: این کتب بین روحانیون مستقر و 46 کتابخانه روستایی توزیع می شود. وی افزود: موضوع عمده این کتابها دینی و قرآنی است.

- هشتمین شماره نشریه "پیام محراب" از سوی اداره‌کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی برای استفاده در شبکه تبلیغی روحانیون و و مبلغین مستقر به استانها ارسال می‌شود. این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری، احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان است.

- مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی قم از اهدای بیش از پنج هزار جلد کتاب به مساجد شهری و روستایی خبر داد. حجت⁯الاسلام سید ابوالقاسم حسینی اظهار داشت: این کتابها با بیش از 30 عنوان در موضوعات اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، پاسخ به سئوالات، تفسیر و موضوعات مختلف بوده است. وی ادامه داد: مساجد پیامبر(ص)، علوی، رضائیه، حضرت رسول(ص)، امام خمینی(ره)، بقیه⁯الله، جامع لنگرود، ابوالفضل(ع)، معصومیه(س) و حجت⁯ابن الحسن(عج) از جمله مساجدی هستند که این کتابها را دریافت کردند.

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: در راستای حمایت و واگذاری فعالیتهای قرآنی به مراکز مردمی با تمدید مجوز فعالیت مرکز قرآنی جوانه های امید شهرستان رودبار موافقت شد. حمید کوه پیما اظهار داشت: معاونت ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم کشور با همکاری دارالقرآن الکریم اداره کل استان و با توجه به درخواست مراکز مردمی، اقدام به تمدید موافقت فعالیت شش ماهه دوم این مرک قرآنی در شهرستان رودبار کرده است. این کارشناس قرآنی خاطرنشان کرد: طی بازدید به عمل آمده و با توجه به فعالیتهای اجرایی و برگزاری کلاسهای قرآنی و استقبال عموم مردم از این کلاسها با ادامه مرکز موافقت شد.

- اعضای شورای اسلامی روستای خلج خرمدره زنجان در دیدار با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرمدره خواستار تاسیس خانه عالم در روستای خلج شدند. در این دیدار که در محل دفتر سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرمدره برگزار شد، حجت الاسلام علی میرزابگی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرمدره به اهمیت والای استقرار روحانی دائم در روستاها و آثار برکات آن پرداخت و افزود: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت بالای علمای جوان و توانمند و خدمات فرهنگی آنان در روستاها به ویژه در بین کودکان و نوجوانان بهره مند شویم، لازم است به موضوع ایجاد خانه های عالم در روستاها اهتمام ویژه داشته باشیم.