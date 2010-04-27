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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

مازندران سالانه به 20 میلیون مترمکعب شن و ماسه نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: این استان سالانه به 20 میلیون مترمکعب شن و ماسه نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله واحد ظهر سه شنبه در جلسه تامین منابع آب استان در نوشهر افزود: این درحالی است که رودخانه های استان دارای پنج میلیون مترمکعب ذخایر هستند و می توانیم کمتر از 20 درصد را برداشت کنیم.

وی اظهار داشت: برداشت های غیرمجاز موجب بروز خسارت های فراوانی شده و موجب شده تا 600 کیلومتر از کف بستر رودخانه ها پائین افند.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان باید تدابیر ویژه ای انخاذ شود و نیازمند همکاری دستگاه های مختلف هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، طول رودخانه های استان را بیش از  چهار هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: در مجموع دو هزا ر و 500 ابنیه آبی و تقاطعی در استان وجود دارد.

واحد بیان داشت: حدود هزار هکتار از بسترهای منابع آبی و مجاری استان تحت مدیریت بوده و برای بقیه باید برنامه ریزی شود.
کد مطلب 1072212

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