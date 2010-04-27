محور ریگان - جاسک راه ارتباطی مناسبی برای عشایر ریگان است

مسلم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه شهرستان ریگان از 400 کیلومتر راه عشایری برخوردار است گفت: به دلیل پراکندگی عشایر در مناطق مختلف بخصوص در مناطق کوهستانی بسیاری از راههای عشایری در ریگان صعب العبور هستند.

وی گفت: راه و ترابری ریگان در راستای بهسازی این راهها همکاری مناسبی درخصوص تیغ زنی راههای عشایری در سال گذشته انجام داده اند اما بهترین راه برای دسترسی عشایر ریگان به راه ارتباطی مناسب احداث محور ریگان – جاسک می باشد که 85 کیلومتر از این محور در شهرستان ریگان قرار دارد.

قادری گفت: با اجرای این جاده عملا عشایر منطقه از راه ارتباطی مناسب برخوردار می شوند که با پیگیری مسئولان خوشبختانه این طرح در دولت نهم و دهم درحال پیگیری می باشد و بزودی اجرایی خواهد شد.

رئیس راه و ترابری ریگان در خصوص انتشار اخباری مبنی بر بسته بودن یکی از راههای عشایری این شهرستان، با اصلاح آمار منتشره گفت: این راه جزء راه های عشایری ریگان محسوب می شود و تنها 200 خانوار از این مسیر تردد می کند و که هم اکنون با تلاشهای صورت گرفته باز است و تردد در آن درحال انجام است.

وی تعداد کل خانوارهای عشایری ریگان که از راههای عشایری استفاده می کنند را دو هزار و 100 خانوار دانست.