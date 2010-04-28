۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۳۰

مضامین حماسی

کتاب "مضامین حماسی" با نام کامل "مضامین حماسی در متنهای ایران باستان و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی" نوشته ژیلا ده‌بزرگی از سوی انتشارات امیرکبیر با شمارگان 1000 نسخه در 396 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: روایتها و داستانهای کهن یادگاری از گذشته تاریخ ایران است. این روایتها بر مبنای معانی ژرف و عمیقی استوارند که از اندیشه‌ها،‌ باورها و تمایلات مردم باستان سرچشمه می‌گیرند. با دستیابی به مضامین روایتها تصویری از انسان کهن را می‌بینیم که برای تحقق بخشیدن به برخی از آرمانهایش با رویدادهایی روبه‌رو می‌شود و مبارزاتی انجام می‌دهد.

در کتاب "مضامین حماسی" نویسنده سعی کرده است با بهره‌گیری از متنهای موجود ایران باستان و تواریخ نخست اسلامی و شاهنامه فردوسی، مضامین حماسی با بن‌مایه‌های باستانی از داستانهای کهن را استخراج کند و آنها را با نمونه‌های مشابه در شاهنامه بسنجد و شباهتها، تفاوتها،‌ افزوده‌ها و کاستیها را نمایان سازد.

این کتاب شامل 6 بخش است که عنوان آنها عبارتند از "جستارهایی در حماسه"، "مضامین حماسی در ادبیات اوستایی"،"مضامین حماسی در ادبیات پهلوی"، "مضامین حماسی در خدای‌نامه‌ها بنابر نخستین تواریخ اسلامی"، "مجموعه مضامین حماسی و مشترک با حماسه" و "مضامین کهن حماسی در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با متون باستان".

ژیلا ده‌بزرگی دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی از واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی و هم اکنون استاد دانشگاه  است. وی تاکنون مقالات زیادی در نشریات معتبربه چاپ رسانده که برخی از آنها در چند جشنواره بین‌المللی حائز مقامهایی شده است.

