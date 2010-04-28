به گزارش خبرنگار مهر، ضوابط و اصول اخلاقی در هر صنفی باید وجود داشته باشند و اهالی آن مشاغل عامل به آن اصول اخلاقی باشند. اهالی عرصه رسانه از آنجا که طیف مخاطبانشان وسیع است و انتشار اخبار در آن حساسیت خاصی دارد باید به این اصول پایبندی ویژه‌ای داشته باشند.

کشورهای مختلف بر اساس فرهنگ، سنتها و بافت اجتماعی و سیاسی خود ضوابط و اصول خاصی را تعریف کرده‌اند. البته این اصول و ضوابط در برخی جاها با هم همپوشانی دارد و دارای اشتراک است.

آموزش "اخلاق رسانه" مبنایی برای استقلال رسانه است

پروفسور دیوید ویور استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه ایندیانا در مورد این موضوع که آیا می‌توان ضوابط اخلاقی را برای حرفه روزنامه‌نگاری در نظر گرفت و در صورت امکان این ضوابط کدام هستند، به خبرنگار مهر گفت: مطالعات خوبی در دهه‌های اخیر در مورد اخلاق رسانه صورت گرفته است. کشورهای گوناگون ضوابط اخلاقی گوناگونی را برای خود تعیین و تعریف کرده‌اند. این اصول متناسب با فرهنگ آن جوامع است.

وی در مورد این سؤال که چگونه روزنامه‌نگار می‌تواند رسالت خود را به طور مستقل انجام دهد، خاطر نشان کرد: برای پاسخ به این سؤال باید سنخ و نوع جوامع مورد بررسی و توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر نظام سیاسی باید شاخصهای مربوط به آزادی مطبوعات را به رسمیت بشناسد.

این استاد ارتباطات در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه روزنامه‌نگار و اهالی رسانه بتوانند مستقل گام بردارند در وهله اول باید آموزش مستقل داشته باشند. علاوه بر این استقلال، در نظام آموزشی توجه ویژه‌ای باید به بحث اخلاق رسانه و در رأس آن استقلال از نظام سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه‌نگار باید میان شخصیت حقیقی و حقوقی افراد تمایز قائل باشد





پروفسور مایندی مک آدامز استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه فلوریدا در گفتگو با مهر، در مورد این موضوع که آیا می‌توان برای حرفه روزنامه‌نگاری ضوابط اخلاقی تعیین کرد و در صورت امکان چگونه، گفت: می‌توان برای روزنامه‌نگاری ضوابط اخلاقی بسیاری برشمرد. اولین نکته اخلاقی این است که رونامه‌نگار باید صادق و منصف باشد. روزنامه‌نگار باید در گردآوری، گزارش و تفسیر اخبار و اطلاعات شجاعت داشته باشد.

وی افزود: روزنامه‌نگار باید میان "دفاع کردن" و "جانبداری" و گزارش خبر تفاوت قائل باشد. گزارش اخبار و وقایع و تفسیر اخبار نباید با واقعیتهای موجود مغایرت داشته باشد.

آدامز افزود: نکته اساسی دیگر این است که روزنامه‌نگار باید مستقل باشد. به عبارت دیگر، روزنامه‌نگار باید آزادی عمل در مورد مسائلی که مورد نیاز و توجه مردم است داشته باشد. روزنامه‌نگار نباید بر اساس ملاحظات خاص رو به سوی گزارش اخبار آورد. به عنوان مثال پیشنهادهای مالی و غیره نباید باعث درج خبر یا عدم درج خبر از سوی روزنامه‌نگار شود.



روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به گروههای اجتماعی داشته باشد



پروفسور جرالد بالدستی استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در مورد این موضوع به مهر گفت: رعایت ظوابط اخلاقی باعث می‌شود روزنامه‌نگار صداقت رسانه‌ای نشان دهد. صداقت، انصاف و شجاعت در گردآوری، اطلاع رسانی و تفسیر اخبار و اطلاعات از جمله ظوابط اخلاقی روزنامه‌نگاری است.



وی تصریح کرد: روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به تمام طبقات و گروههای نژادی، زبانی، مذهبی، قومی، جغرافیایی، جنسیتی و اجتماعی داشته باشد. روزنامه‌نگار باید توجه داشته باشد که سازوکار تبلیغات از خبر جداست و خبر او نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشد و از ایجاد تفرقه بی مورد پرهیز کند.

استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در ادامه افزود: روزنامه‌نگار باید در پوشش اخبار مربوط به حوادث که در آن به افرادی آسیب وارد شده دقت و توجه خاصی نشان دهد و در هنگام مصاحبه و تهیه عکس به روحیه افراد آسیب دیده توجه کند. به عبارت دیگر تهیه و پیگیری اخبار مجوزی برای تکبر به دست نمی‌دهد!

روزنامه‌نگار باید مسئولیت‌پذیر باشد



دکتر فیلیپ هاوارد استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در مورد این موضوه چنین گفت: اخلاق روزنامه‌نگاری از مسائل مورد توجه در بحث اخلاق رسانه است. در گزارشی که انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای منتشر کرده می‌توان ضوابط مربوط به اخلاق روزنامه‌نگاری را مشاهده کرد. بر اساس آن گزارش چند محور برای اخلاق روزنامه‌نگاری ترسیم شده است.

وی تصریح کرد: پیگیری حقیقت و انعکاس آن، به حداقل رساندن صدمات و لطمات به دیگران، استقلال رفتاری و مسئولیت‌پذیر بودن از جمله محورهای این گزارش هستند که روزنامه‌نگار باید مورد توجه قرار دهد.

مؤلف کتاب "راهنمای سیاستهای اینترنتی" در ادامه تصریح کرد: روزنامه‌نگار مسئول است دنبال حقیقت باشد و گزارشی جامع و مبتنی بر اصل انصاف تهیه کند. روزنامه‌نگاران با وجدان و متخصصان همه بخشهای رسانه‌ای باید در جهت خدمت به مردم کوشا باشند و این کار را در کمال صداقت انجام دهند.



نهادینه شدن اخلاق رسانه مستلزم آموزش است





پروفسور کلود کوکمن استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه ایندیانا نیز در این مورد به مهر گفت: مایل هستم با توجه تخصص خودم که عکاسی خبری هستم به این سؤال پاسخ دهم. عکاسان خبری درآمریکا از سال 1945 به بعد و پس از اینکه انجمن عکاسان مطبوعات بنا گذاشته شد، ضوابط اخلاقی را برای خود تعیین کردند. این ضوابط اخلاقی برای روزنامه‌نگاران الزام آور است و نقض این ضوابط باعث اخراج آنها می‌شود.

استاد پیشین دانشگاه پرینستون خاطر نشان کرد: یکی از مسایلی که باید در مورد ضوابط اخلاقی مد نظر داشت این است که این ضوابط آموزش داده شوند. ضوابط اخلاقی باید در میان طیف روزنامه‌نگاران به صورت امری جا افتاده درآید و روند اجتماعی شدن در این حوزه در میان روزنامه‌نگاران صورت گیرد.

وی در مورد این سؤال که چگونه روزنامه‌نگار می‌تواند رسالت خود را به طور مستقل انجام دهد، خاطر نشان کرد: رسانه باید به طور بی طرف رفتار کند. اگر چه آرمان تعریف شده برای رسانه، بی طرف عمل کردن است. ولی شاهد هستیم این بی طرفی در مورادی نادیده گرفته می‌شود و برخی رسانه‌ها سخنگوی برخی جریانهای سیاسی هستند.



رعایت اصول اخلاقی از سوی رسانه‌ها اعتمادآفرین است



پروفسور دبورا نلسون استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه مریلند امریکا و برنده جایزه پولیتزر در مورد این موضوع به خبرنگار مهر چنین گفت: رسانه هم اصول اخلاقی خاص خود را دارد. اخبار رسانه‌ها و گزارشات و تحلیلهایی که آنها تهیه و منعکس می‌کنند باید مستقل، درست، منصفانه و بی‌طرفانه باشد.



نلسون خاطر نشان کرد: رسانه باید سعی کند که منافع گروه خاصی را تعقیب و دنبال نکند. اهالی رسانه نباید در مقابل فشار گروه‌های مختلف تجاری و مالی از رسالت خود که آگاهی رسانی غیر جانبدارانه است غافل شوند.



مؤلف "جنگ پشت سر من: کهنه سربازان ویتنامی که با حقیقت جنایات جنگ ایالات متحده مواجه می‌شوند" تأکید کرد: رسانه اگر پایبندی خود را به اصول اخلاقی نشان ندهد و این پایبندی از سوی مردم دریافت نشود به عدم اطمینان مردم منجر می‌شود. یکی از موارد دیگری که منجر به عدم اطمینان مردم می‌شود وابستگی رسانه به جریانات سیاسی است.