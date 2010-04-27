دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان انتخاب رشته دستیاری ساعت 23 امروز 7 اردیبهشت ماه جاری به پایان می رسد و زمان انتخاب رشته تمدید نمی شود اما در حال حاضر نیز فرآیند انتخاب رشته از سوی داوطلبانی که این کار را انجام داده اند به صورت عادی در حال انجام است.

وی یادآور شد: داوطلبان نگرانی نداشته باشند و می توانند در فرصت باقیمانده انتخاب رشته خود را انجام دهند.

محققی اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد احتمال اعلام زمان مجدد برای انتخاب رشته دستیاری به صورت جمعی خواهد بود و در صورت بررسی نهایی و تصمیم گیری در این زمینه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. حدود 10 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند و در نهایت 2400 نفر در دوره دستیاری پذیرفته می شوند.