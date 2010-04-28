رژیم مبارک مانع تغییر قانون اساسی مصر/ جانشینی جمال حتمی است

در حال حاضر ماده 76 قانون اساسی مصر که در آن شرایط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشریح شده است، اصلی ترین مسئله جنجال برانگیز در صحنه سیاسی این کشور بشمار می رود.

بر این اساس، مشاهده می شود که "محمد البرادعی" نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 از ابتدای ورود به صحنه سیاسی مصر تاکید بر تغییر قانون اساسی دارد. مسئله ای که علاوه بر البرادعی خواست تمامی جریان های مخالف مصری نیز هست.

منابع آگاه با اشاره به این مسائل اظهار می دارند، مبارک که از سال 1981 به مدت 32 سال است که ریاست جمهوری مصر را بر عهده دارد، هرگز تن به تغییر قانون اساسی این کشور نمی دهد، چه آنکه وی هم اکنون پروژه جانشین کردن "جمال مبارک" (فرزندش) را به جای خود در دست اجرا دارد.

مسئله ای که با وجود انکار از سوی مقامات حزب حاکم مصر، شایعاتی موروثی شدن ریاست جمهوری توسط خاندان مبارک را قوت بخشیده و به حقیقت نزدیک می کند.

تحلیلگران معتقدند، فشردگی زیاد تحولات سیاسی مصر در یک سال پیش رو که در آن باید انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس خلق برگزار شود، فرصت تفکر سران رژیم مبارک به انجام تغییرات در قانون اساسی را از آنها گرفته است.

این تحلیلگران با استناد به سخنان اخیر مبارک به مناسب بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد آزادی سینا (منطقه ای که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار داشت)، اظهار می دارند: این اظهارات هر گونه امکانی را درباره تغییرات قانون اساسی و حتی احتمال تعیین جانشین از سوی مبارک برای خود را از بین برد.

بر این اساس، مبارک 82 ساله همچنان با قدرت از تداوم حکمرانی خود بر مصر سخن گفته و از طرفی به صورت پنهانی مقدمات ریاست جمهوری جمال را در سال 2011 به جای خود فراهم می کند.