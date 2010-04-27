حضور در دنیای مجازی ارتقاء تعاملات تجاری را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فتح الله خوشبختی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش عربی پورتال اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر افزود: استفاده از فن آوری های نوین به وی‍ژه اینترنت و معرفی قابلیت ها و پتانسیل ها از این طریق موجب جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه اعراب در بندر بوشهر خواهد شد .

وی اظهار داشت: با توجه به دستاوردهای مثبتی که از راه اندازی پورتال اطلاع رسانی بخش انگلیسی این بندر حاصل شده بود ما را بران داشت تا بخش عربی پورتال اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر را نیز راه اندازی کنیم.

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: همجواری استان بوشهر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ضرورت برقراری تعامل سازنده با تجار و بازرگانان این کشورها ضرورت راه اندازی این پورتال را دو چندان کرده بود که با برنامه ریزی های صورت گرفته راه اندازی این پورتال از سال گذشته در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

خوشبختی با اشاره به اینکه بندر بوشهر از بنادر پیشگام در راه اندازی بخش عربی سایت های بنادر کشور است، گفت: برای فعال سازی این بخش یک تیم تخصصی به صورت شبانه روزی فعالیت داشته اند .

وی اضافه کرد: بخش عربی پورتال اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شامل قسمت هایی همچون معرفی بندر بوشهر ، فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی ، ارتباط مستقیم با مدیرکل ، خدمات دریایی و بندری ، گزارش وضعیت جوی ، کنترل و بازرسی شناورها ، کنوانسیون ها و آیین نامه ها و معرفی پروژه های عمرانی بنادر استان بوشهر است.