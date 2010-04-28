پیاز ؛ محرک قلب و پالایش کننده جسمی و روحی

قرآن در آیه 61 سوره بقره از پیاز در کنار سبزی، خیار، سیر و عدس نام برده است. در این آیه خداوند می فرماید: و آن زمان را که گفتید: ای موسی، ما بر یک نوع طعام نتوانیم ساخت از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه از زمین می روید چون سبزی و خیار و سیر وعدس و پیاز برویاند. موسی گفت: آیا می خواهید آنچه را که برتر است به آنچه فروتر است بدل کنید؛ به شهری باز گردید که در آن جا هر چه خواهید به شما دهند. مقرر شد بر آنها خواری و بیچارگی، خشم خدا را بر خود هموار ساختند و این بدان سبب بود که به آیات خدا کافر شدند و پیامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز ورزیدند.

پیاز خوراک یکی از قدیمی ترین سبزیها در دنیا و ایران است که خاستگاه آن در ایران و افغانستان ذکر کرده‌اند. این محصول سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر کشت می‌شده است.

نقل شده که در زمان ساخت هرم بزرگ کئوپس (حدود سال 3700 ق.م) برای کارگرانی که به خدمت گرفته شده بودند در برنامه غذایی شان علاوه بر تربچه، سیر و پیاز نیز وجود داشت که 160 سکه مصری در این راه صرف شد. این مبلغ گزاف نمایانگر اهمیت سیر و پیاز برای مردم آن زمان است. آنان پیاز را می پرستیدند و به آن سوگند می خوردند اما مجاز نبودند بعد از خوردن پیاز وارد معبد شوند.

مردم نیز عموماً بر این باور بودند که جهان به شکل همان لایه های پوست پیاز است. بیشتر مردم مخالف این عقیده بودند که هنگامی که شیطان از بهشت اخراج شد در جای اولین گامش پیاز رویید در جای دومین گامش سیر. در تمدنهای قدیم آسیا و آفریقا خوردن سیر و پیاز، هر چند بسیار متداول بود، عادت خوبی به شمار نمی رفت.

خواص پیاز

این محصول از نظر ارزش غذایی به دلیل دارا بودن قندها، ویتامین‌ها به ویژه ویتامین ث، مواد معدنی بخصوص کلسیم، فسفر و پتاسیم دارای اهمیت است. از سوی دیگر به دلیل داشتن مواد آنتی بیوتیک پیاز از جنبه دارویی پراهمیت است به گونه‌ای که این محصول می‌تواند با تقویت سیستم دفاعی بدن در پیشگیری از بیماری‌ها موثر باشد.

پیاز باعث آرامش می شود و در کاهش فشار خون و چربی خون مؤثر است. پیاز سرشار از گوگرد است و گوگرد موجود در آن برای ضد عفونی کردن خون، شش ها و برطرف کردن آسم، ورم گلو و برونشیت مؤثر است مصرف پیاز موجب تقویت غده اشکی و گوارشی می شود. پیاز دارای آنتی بیوتیک است که خون و مجاری تنفسی را ضد عفونی می کند، در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های کلیوی، مثانه، ورم ساق ها، پروستات و رماتیسم مفصلی مؤثر است و موجب پایین آوردن فشار خون و کاهش دهنده چربی خون می شود.