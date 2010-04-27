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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

امسال؛

80 موقوفه جدید در آذربایجان غربی کشف شد

80 موقوفه جدید در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از کشف 80 موقوفه جدید طی یکماه گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، حجت الاسلام روح الله بیگی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات موقوفات شهرستان شاهین دژ افزود: تاکنون سه هزار و 71 هکتار موقوفه در سطح استان احیا و برای 888 موقوفه نیز سند مالکیت صادر شده است.

وی از بازسازی دو هزار مسجد در اذربایجان غربی تا پایان سالجاری خبر داد و بیان داشت: برای مرمت و بازسازی این  مساجد در استان 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی، اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 600 باب مسجد و حسینیه با صرف 18 میلیارد و 500 میلیون ریال در استان مرمت و بازسازی شده است.

حجت الاسلام بیگی در ادامه خاطرنشان کرد: بزودی عملیات اجرایی 64 طرح عمرانی و 5 امامزاده در نقاط مختلف استان آغاز می شود.

کد مطلب 1072310

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