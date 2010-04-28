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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

حسینی به مهر خبر داد:

مهلت یک ماهه به مخابرات برای توضیح در مورد اختلالات موبایل

مهلت یک ماهه به مخابرات برای توضیح در مورد اختلالات موبایل

عضو کمیسیون صنایع و معادن از تعیین مهلت یک ماهه این کمیسیون به شرکت مخابرات ایران برای ارائه گزارش در مورد حل اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه خبر داد.

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتظر دریافت گزارش نهایی شرکت مخابرات ایران در مورد قطعی ها و اختلالات موجود شبکه تلفن همراه است گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته با وزیر ارتباطات مقرر شد راهکارهای مشخصی برای رفع مشکلات و اختلالات شبکه تلفن همراه در قالب یک گزارش از سوی این وزارتخانه ارائه شود.

وی ادامه داد: بر این اساس به شرکت مخابرات مهلت داده شد تا ظرف یک ماه آینده این گزارش را به صورت مکتوب برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.

به گفته حسینی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در این باره قول ارائه گزارش داده اند.

حسینی همچنین در مورد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس گفت: گزارش نهایی این کمیته برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده و این کمیسیون بررسی در مورد آن را آغاز کرده است که با مشورت اعضای کمیسیون به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران اواسط فرودین ماه از اتمام فعالیت این کمیته خبر داد و به مهر گفته بود که طبق بررسی های صورت گرفته شواهد نشان می دهد که 76 درصد تجهیزات مخابراتی خریداری شده توسط شرکت مخابرات ایران با ترک تشریفات و بصورت غیر قانونی صورت گرفته است. 

کد مطلب 1072322

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