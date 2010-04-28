مهلت یک ماهه به مخابرات برای توضیح در مورد اختلالات موبایل

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتظر دریافت گزارش نهایی شرکت مخابرات ایران در مورد قطعی ها و اختلالات موجود شبکه تلفن همراه است گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته با وزیر ارتباطات مقرر شد راهکارهای مشخصی برای رفع مشکلات و اختلالات شبکه تلفن همراه در قالب یک گزارش از سوی این وزارتخانه ارائه شود.

وی ادامه داد: بر این اساس به شرکت مخابرات مهلت داده شد تا ظرف یک ماه آینده این گزارش را به صورت مکتوب برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.

به گفته حسینی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در این باره قول ارائه گزارش داده اند.

حسینی همچنین در مورد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس گفت: گزارش نهایی این کمیته برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده و این کمیسیون بررسی در مورد آن را آغاز کرده است که با مشورت اعضای کمیسیون به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران اواسط فرودین ماه از اتمام فعالیت این کمیته خبر داد و به مهر گفته بود که طبق بررسی های صورت گرفته شواهد نشان می دهد که 76 درصد تجهیزات مخابراتی خریداری شده توسط شرکت مخابرات ایران با ترک تشریفات و بصورت غیر قانونی صورت گرفته است.