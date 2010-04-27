به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین موسی‌پور ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح دفتر نخبگان استان قم اظهار داشت: بهترین حمایت از نخبگان به کارگیری نظرات ایشان در مسائل مرتبط به تخصص آنها است.



وی همچنین به معاون پشتیبانی خود دستور داد که در هر یک از کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان قم 3 نخبه با تخصص مرتبط حضور داشته باشند تا در تصمیم گیری‌ها نقش موثرتری ایفا کنند.



موسی‌پور با بیان این که توقعات زیادی از این استان می‌رود، افزود: قم یک استان مستعد است که از جوانانی خلاق و برتر بهره‌ می‌برد.



وی ادامه داد به طور مثال در شورای رشد استان 1400 ایده در یک مدت زمان بسیار کوتاه به ثبت رسیده است که بعضی از آنها حتی در دنیا بی‌نظیر است.



استاندار قم افزود: دفتر نخبگان استان برای استفاده از این ظرفیت‌های کم‌نظیر، فرصتی مناسب فراهم کرده است.



ایران مهد دانش است و قم محور این مهد



موسی پور با اشاره به این که بزرگترین حوزه علمیه تشیع در قم قرار دارد ادامه داد: حضور30 دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی با 50 هزار دانشجو، صدها مؤسسه پژوهشی و علمی، ظرفیت بالای استان در تولید کالاهای فرهنگی، قم را به یک نقطه کانونی در مسائل علمی و فرهنگی تبدیل کرده است.



وی ادامه داد: بنابر این به هیچ وجه شایسته است بگوییم ایران مهد دانش است و قم محور این مهد.



استاندار قم با بیان این که افتتاح دفتر نخبگان استان قم تنها افتتاح یک دفتر با چند کارمند و فعالیت‌های معمولی نیست ادامه داد: افتتاح این دفتر بیان کننده یک رویکرد و افق بلند است.



وی اظهار داشت: توجه به تحقیقات بنیادی در علوم انسانی یکی از بزرگترین نیازهای امروز ایران و حتی جهان است که حوزه علمیه باید نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام دهد.



نیازمند اداره ثبت ایده در استان هستیم



موسی‌پور در زمینه امور نخبگان چند پیشنهاد نیز ارائه کرد و گفت: نیازمند اداره ثبت ایده در استان هستیم. البته اداره ثبت اختراعات داریم و می توانیم یک اداره ثبت ایده نیز تشکیل دهیم که بار حقوقی چندانی هم نداشته باشد.



استاندار قم با تأکید بر لزوم ساماندهی و هم‌افزایی مراکز تحقیقاتی، محققان و پژوهشگران گفت: تمام دستگاه‌های پژوهشی باید در یک نقشه و مسیر مشخص فعالیت کنند تا به یک هدف مشترک دست یابند.



وی افزود: متأسفانه امروز شاهد کار‌های موازی هستیم وحتی بعضی اوقات فعلیت‌ها یکدیگر را خنثی می‌کنند.



موسی پور وجود مرکزی برای تبادل ایده را ضروری دانست و اظهار داشت: در بعضی کشورها ایده را در بازاری شبیه همین بازر های بورس به فروش می‌رسانند.