به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی براتی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی و ارتقای سطح آگاهی مشاوران دوره متوسطه و راهنمایی مدارس و کادر اداری شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان قم برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: در این دوره آموزشی زمینههای پیدایش و ظهور و بروز فرقههای انحرافی و نوظهور از قبیل مسیحیت تبشیری، وهابیت، تصوف و شیطان پرستی بررسی و نقد میشود.
مسئول امور آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت برگزاری این دورههای آموزشی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که از نمادها و علائم فرقههای انحرافی و نوظهور استفاده میکنند، از پوچ بودن اعتقادات و تفکرات آنها اطلاعی ندارند و فقط گرفتار جاذبههای این گروهها شدند.
براتی افزود: معاونان پرورشی، مشاوران و شاغلان در آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با نوجوانان و جوانان میتوانند نقش بسزایی در آگاهسازی این قشر حساس جامعه داشته باشند و تحقق این مهم نیازمند ارائه آموزشهای کارآمد به دستاندرکاران امور در آموزش و پرورش است.
وی در مورد زمان برگزاری این دوره آموزشی گفت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشتم و نهم اردیبهشت ماه دو فرقه مسیحیت تبشیری و وهابیت بررسی و نقد میشود و در هفته آینده نیز روزهای 15 و 16 اردیبهشت زمینههای ظهور و بروز فرقههای تصوف و شیطان پرستی برای علاقهمندان تشریح خواهد شد.
براتی تصریح کرد: تاکنون دو دوره نقد و بررسی فرقههای انحرافی و نوظهور ویژه معاونان پرورشی و دبیران آموزش و پرورش و یک دوره آموزشی برای ائمه جماعات مساجد و ادارات استان قم برگزار شده که محتوای این دورهها مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته است.
براتی خاطرنشان کرد: اساتیدی که برای تدریس در این دوره آموزشی در نظر گرفته شدند از پژوهشگران و نخبگان حوزوی هستند که در زمینه فرقههای انحرافی و نوظهور مطالعات عمیقی داشته و دارند.
توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛
دوره آموزشی نقد و بررسی فرقههای انحرافی در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: سومین دوره آموزشی نقد و بررسی فرقههای انحرافی و نوظهور ویژه مشاوران و شاغلان آموزش و پرورش استان قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی براتی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی و ارتقای سطح آگاهی مشاوران دوره متوسطه و راهنمایی مدارس و کادر اداری شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان قم برنامهریزی شده است.
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