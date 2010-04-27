به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی براتی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی و ارتقای سطح آگاهی مشاوران دوره متوسطه و راهنمایی مدارس و کادر اداری شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان قم برنامه⁯ریزی شده است.



وی ادامه داد: در این دوره آموزشی زمینه⁯های پیدایش و ظهور و بروز فرقه⁯های انحرافی و نوظهور از قبیل مسیحیت تبشیری، وهابیت، تصوف و شیطان پرستی بررسی و نقد می⁯شود.



مسئول امور آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره⁯های آموزشی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که از نمادها و علائم فرقه⁯های انحرافی و نوظهور استفاده می⁯کنند، از پوچ بودن اعتقادات و تفکرات آنها اطلاعی ندارند و فقط گرفتار جاذبه⁯های این گروه⁯ها شدند.



براتی افزود: معاونان پرورشی، مشاوران و شاغلان در آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با نوجوانان و جوانان می⁯توانند نقش بسزایی در آگاه⁯سازی این قشر حساس جامعه داشته باشند و تحقق این مهم نیازمند ارائه آموزش⁯های کارآمد به دست⁯اندرکاران امور در آموزش و پرورش است.



وی در مورد زمان برگزاری این دوره آموزشی گفت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشتم و نهم اردیبهشت ماه دو فرقه مسیحیت تبشیری و وهابیت بررسی و نقد می⁯شود و در هفته آینده نیز روزهای 15 و 16 اردیبهشت زمینه⁯های ظهور و بروز فرقه⁯های تصوف و شیطان پرستی برای علاقه⁯مندان تشریح خواهد شد.



براتی تصریح کرد: تاکنون دو دوره نقد و بررسی فرقه⁯های انحرافی و نوظهور ویژه معاونان پرورشی و دبیران آموزش و پرورش و یک دوره آموزشی برای ائمه جماعات مساجد و ادارات استان قم برگزار شده که محتوای این دوره⁯ها مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته است.



براتی خاطرنشان کرد: اساتیدی که برای تدریس در این دوره آموزشی در نظر گرفته شدند از پژوهشگران و نخبگان حوزوی هستند که در زمینه فرقه⁯های انحرافی و نوظهور مطالعات عمیقی داشته و دارند.

