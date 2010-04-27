توسعه روابط با چین نباید به نابودی تولید داخل بیانجامد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ علیرضا منادی عصر سه شنبه در نشست جمع بندی سفر هیئت اقتصادی آذربایجان شرقی به چین گفت: آذربایجان شرقی دارای پتانسیل های فراوانی است که می توان با الگوگیری از چگونگی فعالیت واحدهای صنعتی در چین این قابلیت ها را به فعلیت تبدیل کرد.

وی افزود: توسعه صنایع داخلی و کاهش واردات محصولات چینی باید مورد توجه مسئولان آذربایجان شرقی قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وجود تعداد زیادی زن بی سرپرست در آذربایجان شرقی، ‌اشتغال زایی برای این قشر از جامعه را ضروری خواند و با موفق خواندن چین در ایجاد فرصت های شغلی برای بانوان، خواستار توسعه مشاغل خانگی با الگوگیری از تجربیات این کشور در منطقه شد.

منادی بهره برداری از ظرفیت همکاری های متقابل آذربایجان شرقی با سایر کشورها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید دیپلماسی استانی برای بهره برداری از این ظرفیت ها در اولویت کاری مدیریت ارشد استان باشد.