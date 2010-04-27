  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۴

منادی:

توسعه روابط با چین نباید به نابودی تولید داخل بیانجامد

توسعه روابط با چین نباید به نابودی تولید داخل بیانجامد

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به سفر هیئت اقتصادی از آذربایجان شرقی به چین تاکید کرد: این سفر و افزایش مراودات اقتصادی نباید به نابودی صنایع و تولید داخل بیانجامد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ علیرضا منادی عصر سه شنبه در نشست جمع بندی سفر هیئت اقتصادی آذربایجان شرقی به چین گفت: آذربایجان شرقی دارای پتانسیل های فراوانی است که می توان با الگوگیری از چگونگی فعالیت واحدهای صنعتی در چین این قابلیت ها را به فعلیت تبدیل کرد.

وی افزود: توسعه صنایع داخلی و کاهش واردات محصولات چینی باید مورد توجه مسئولان آذربایجان شرقی قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وجود تعداد زیادی زن بی سرپرست در آذربایجان شرقی، ‌اشتغال زایی برای این قشر از جامعه را ضروری خواند و با موفق خواندن چین در ایجاد فرصت های شغلی برای بانوان، خواستار توسعه مشاغل خانگی با الگوگیری از تجربیات این کشور در منطقه شد.

منادی بهره برداری از ظرفیت همکاری های متقابل آذربایجان شرقی با سایر کشورها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید دیپلماسی استانی برای بهره برداری از این ظرفیت ها در اولویت کاری مدیریت ارشد استان باشد.

کد مطلب 1072383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها